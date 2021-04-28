Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле

Юрий Башмет, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Андрей Мерзликин, артисты из Турции, Швейцарии, Хорватии, Франции, Бельгии – каждый концерт с участием такой россыпи звезд станет большим событием!
"То, что сейчас мы можем вернуться к нашим обычным датам, к праздничным датам в мае, лишний раз говорит о том, что культурная жизнь восстанавливается, – говорит маэстро Юрий Башмет. – Несмотря на то, что в Ярославле мы были с фестивалем не так давно – в октябре, нам постоянно приходят запросы – публика ждет, просит премьеры. И пока в мире ситуация с концертной жизнью очень тяжелая – в Европе, например, музыкальная жизнь замерла! – у нас есть возможность дарить слушателям праздник, фестиваль. И не просто фестиваль, но фестиваль с мировыми премьерами! Это огромная радость для всех нас. Кроме того, в октябре я сам заболел коронавирусом, и фестиваль шел без меня – я приехал только на финал. Так что с нетерпением жду этой встречи с городом и любимой публикой".
Программа фестиваля составлена разнообразно и на любой музыкальный вкус. Публике Ярославля представят как мировые премьеры, так и любимую классику – пройдет вечер Барокко и вечер Брасс-ансамбля, вечер этнической музыки и сразу три музыкальных спектакля, созданных по заказу фестивалей маэстро Башмета.
Украшением фестиваля станут редкие музыкальные инструменты: органетто (крошечный ручной орган), ней (традиционная турецкая флейта), канун (струнный щипковый музыкальный инструмент типа цитры) и многие другие.
В фестивале примут участие несколько коллективов под художественным руководством маэстро Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Росси". Концерты с его коллективов пройдут не только в Ярославле, но и городах Ярославской области.