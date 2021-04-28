Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле

1 мая в Ярославле откроется XIII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета. Ценителей высокого искусства ожидает как никогда насыщенная программа.



Юрий Башмет, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Андрей Мерзликин, артисты из Турции, Швейцарии, Хорватии, Франции, Бельгии – каждый концерт с участием такой россыпи звезд станет большим событием!

"То, что сейчас мы можем вернуться к нашим обычным датам, к праздничным датам в мае, лишний раз говорит о том, что культурная жизнь восстанавливается, – говорит маэстро Юрий Башмет. – Несмотря на то, что в Ярославле мы были с фестивалем не так давно – в октябре, нам постоянно приходят запросы – публика ждет, просит премьеры. И пока в мире ситуация с концертной жизнью очень тяжелая – в Европе, например, музыкальная жизнь замерла! – у нас есть возможность дарить слушателям праздник, фестиваль. И не просто фестиваль, но фестиваль с мировыми премьерами! Это огромная радость для всех нас. Кроме того, в октябре я сам заболел коронавирусом, и фестиваль шел без меня – я приехал только на финал. Так что с нетерпением жду этой встречи с городом и любимой публикой".

Программа фестиваля составлена разнообразно и на любой музыкальный вкус. Публике Ярославля представят как мировые премьеры, так и любимую классику – пройдет вечер Барокко и вечер Брасс-ансамбля, вечер этнической музыки и сразу три музыкальных спектакля, созданных по заказу фестивалей маэстро Башмета.

Украшением фестиваля станут редкие музыкальные инструменты: органетто (крошечный ручной орган), ней (традиционная турецкая флейта), канун (струнный щипковый музыкальный инструмент типа цитры) и многие другие.

В фестивале примут участие несколько коллективов под художественным руководством маэстро Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Росси". Концерты с его коллективов пройдут не только в Ярославле, но и городах Ярославской области.