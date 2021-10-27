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Пресс-релизы
Качество, одобренное покупателем! Названы Марки №1 в России – 2021

Качество, одобренное покупателем! Названы Марки №1 в России – 2021

Стали известны лауреаты ежегодной национальной премии доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ® -2021. За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране.
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Знак качества и признание россиян получили:

«Услуги и сервис»: «Мегафон»; ПАО «Сбербанк» в номинации банк; авиакомпания – «Аэрофлот»; загородный отель – «Мистраль Отель и СПА»; «Утконос»; «Ашан»; «Fix Price»; «Шоколадница»; маркетплейс товаров для здоровья – «Здравсити»; сеть фитнес-клубов – «С.С.С.Р», лотерея «Русское лото»

«Продовольственные товары» торговые марки: «MacCoffee»; кетчупы и соусы, майонез, джемы – «Махеевъ», «Любятово»; «Бизнес Меню» в номинации – обед быстрого приготовления; сыры – «Oltermanni»; плавленый и творожный сыры – «Hochland»

«Непродовольственные товары» торговые марки: моторное масло – «Idemitsu»; «Аскона»; «Лазурит»; мягкая мебель – «MOON»; керамическая плитка – «Kerama Marazzi»; напольные покрытия – «Tarkett»; инструменты – «Зубр»; бытовой клей – «Момент»; лакокрасочные материалы – «ТЕКС»; чайник – «Vitek»; «BQ» в номинации – телефоны масс-маркет; «StarLine» – автосигнализации; «Glade»; чистящее средство для стекол и зеркал – «Mr.Muscle»; «OFF!» – в номинации средства защиты от насекомых(репелленты); средства защиты от насекомых (инсектициды) – «Combat»; садовая техника – «Stihl»; почва грунт – «Terra Vita», а так же предметы личной гигиены – «Veiro».

«Медицинские товары» торговые марки: «Тантум Верде»; «Дифлюкан»; глюкометры – «Акку-Чек»; детские витамины – «Витамишки»; «Фарингосепт», «Кальций – Д3 Никомед», «Детралекс», шампунь от перхоти – «Низорал», «Кардиомагнил», «Артра», витаминно-минеральные комплексы для взрослых – «Vitrum», «Левомеколь» и многие другие.

Подробная информация о лауреатах премии на сайтеhttps://www.narodnayamarka.ru/laureaty-2021

Фото: пресс-служба

C сентября по октябрь 2021 года путем прямого голосования россияне выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших компаний и марок. В этом году охват аудитории составил более 120 тысяч пользователей.

В 2018 году в рамках Ежегодной премии МАРКА №1 В РОССИИ®️ была введена категория для голосования «ЛУЧШИЕ в шоу-бизнесе по версии РУНЕТА». В 2021 году партнером данной категории уже второй раз выступил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 октября 2021 года. Россиянам задавалось два вопроса – отдельно про исполнителя и исполнительницу российской эстрады, которые звучали следующим образом: «Я назову Вам певцов / певиц российской эстрады, а Вы скажите, кого из них Вы бы назвали лучшим певцом/певицей 2021 года. Назовите одного певца/певицу из предложенного списка». Закрытый список формировался на основе открытого вопроса, где россияне называли претендентов на звание лучшего певца и певицы в 2021 году.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По результатам опроса лауреатами 2021 года стали: Лучший исполнитель – Олег Газманов, Лучшая исполнительница – Полина Гагарина.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)— исследовательский центр № 1 в России и СНГ, который предоставляет услуги полного исследовательского цикла и консультирует крупный и малый бизнес, ведущие научные центры и государственные учреждения различных стран, СМИ и международные организации.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 11 декабря 2021 года.

Гостей ждет предновогодний гала-концерт звезд шоу-бизнеса, подарки от Марок №1, розыгрыши призов и прекрасное настроение!

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, церемония пройдет в формате COVID-FREE.

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Фото: пресс-служба
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