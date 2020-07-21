Алехандро Ходоровски представит свой фильм "Танец реальности"

MusicAeterna и КАРО.Арт продолжают показы шедевров мирового кинематографа, выбранных Теодором Курентзисом. В субботу, 25 июля, в 19.00 на онлайн-платформе musicaeterna.org будет показан третий фильм цикла – "Танец реальности" режиссера Алехандро Ходоровски. Картину зрителям представит сам режиссер. Фильм будет доступен для просмотра в течение суток с начала показа.



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