Алехандро Ходоровски представит свой фильм "Танец реальности"

"Танец реальности" – "сюрреалистическая автобиография, смешавшая в себе фантастических персонажей, чилийских политиков, религиозные идеи и болезненную правду юности", как описывает его Стефани Мерри из Washington Post. Фильм вышел в 2013 году после долгого, почти в четверть века, молчания режиссера. Полная метафор и символизма картина была представлена на Каннском кинофестивале и была встречена стоячими овациями.
Автобиографичная поэма Ходоровски рассказывает о Чили 1930-х годов, о жизни и становлении Алехандро в противостоянии деспотизму отца, насмешкам сверстников в условиях тоталитарного режима. На улицах его родной Токопильи разворачивается калейдоскоп ранних воспоминаний: с монахами и проститутками, отцом, одержимым идеей убить президента, и матерью, одержимой несбывшейся мечтой об оперной сцене. Режиссер, писатель, композитор, "психомаг" закручивает миф вокруг самого себя с легкостью, доступной лишь титану, увлекая в психоделический трип по волнам его памяти.