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МХАТ им. Горького объявил о пополнении труппы

МХАТ им. Горького объявил о пополнении труппы

Фото: пресс-служба
Ирина Линдт, Алика Смехова и Алиса Гребенщикова вступают в актерский коллектив МХАТ им. М. Горького в новом театральном сезоне. У каждой из актрис своя история с театром, у каждой свои отношения и свой творческий роман.
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Ирина Линдт в декабре 2019 года блестяще исполнила роль зажигательной Любови Орловой, исполнив песню "Журчат ручьи" в концерте-спектакле МХАТ им. М. Горького "Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья" Дмитрия Минченка и Геннадия Кагановича с участием актеров МХАТ, состоявшийся на Большой сцене МХАТ им. М. Горького. Уже 17 и 18 сентября зритель сможет увидеть неподражаемую Ирину в качестве актрисы труппы театра в главной роли премьеры "Красный Моцарт", которой Московский Художественный академический театр им. М. Горького откроет новый театральный сезон.

"В этом театре меня привлекает многогранность, разноплановая репертуарная политика, включающая такие пьесы как "Три сестры", "Синяя птица", – говорит Линдт. – Это особая миссия – сохранить такие спектакли в репертуаре, и с ней с успехом справляется МХАТ под руководством нынешнего руководителя Эдуарда Боякова".

Актриса проработала в театре на Таганке 20 лет, свое решение о смене сцены называет взвешенным и продуманным.

"Театр должен быть твоим домом, твоей энергией" – признается Ирина Линдт.

Алиса Гребенщикова называет МХАТ им. М. Горького "пространством чистого творчества", свободным от каких-либо предрассудков, а Эдуарда Боякова – режиссером, которого отличает особое чувство правды. Когда-то мхатовский спектакль "Ее друзья" по пьесе Розова так сильно впечатлил актрису, что не оставил Алисе сомнений о том, куда поступать после института. Работа в МХАТ продлилась тогда 2 года и осталась для Алисы "плодотворным, но очень краткосрочным романом". Уверены, что новые взаимоотношения актрисы и театра будут длительными и яркими, а биографию Алисы пополнят новые роли, которые уже не отпустят Гребенщикову с легендарной сцены.

Алика Смехова – яркая часть этого трио – также войдет в труппу МХАТ им. М. Горького уже осенью этого года. Актриса, певица и телеведущая, окончившая музыкальный факультет ГИТИС, станет прекрасным дополнением театра с его оригинальными решениями, такими как объединять музыку, поэзию и танец. Надеемся, что работа в МХАТ им. М. Горького станет одной из самых ярких страниц творческой биографии Алики.

Новые актрисы труппы МХАТ – Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и Алика Смехова – уже репетируют в новом спектакле "Некурортный роман", премьера которого состоялась зимой 2020 года в рамках XIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Документально-музыкальный спектакль "Некурортный роман" московский зритель сможет увидеть уже 9 и 10 октября на Большой сцене МХАТ им. М. Горького. В основу спектакля легли реальные истории разных женщин о подлинном, вечном и мимолетном, рассказанные Ириной Линдт, Алисой Гребенщиковой, Аликой Смеховой, Лидией Кузнецовой, Ларисой Некипеловой, Анной Галиновой и Елизаветой Базыкиной.

Спектакль готовят режиссеры Сергей Глазков и Эдуард Бояков, художник-постановщик Александр Цветной, видео-художник Максим Чепухалин.

21 июля 2020, 13:36

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