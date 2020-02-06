Продажи Suzuki в январе выросли в три раза

Неизменным лидером продаж марки остается компактный городской кроссовер Vitara с показателем в 341 проданный автомобиль, что на 234% лучше результата за январь прошлого года.
Семейный кроссовер Suzuki SX4 в январе показал результат в 134 реализованных автомобиля, что на 272% превышает показатель за аналогичный период 2019 года.
Обладателями внедорожника Jimny стали 46 автолюбителей. Этот результат на 119% больше, чем годом ранее.
"Старт 2020 года можно считать успешным. Прослеживается, безусловно, положительная динамика относительно первого месяца прошлого года. Мы ценим доверие клиентов и планируем развивать акции и программы, которые позволят сделать приобретение надежных автомобилей Suzuki еще более выгодным", – заявил генеральный директор ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС" г-н Такахаси Юта.
|
Модель
|
Январь 2020
|
Jimny
|
46
|
SX4
|
134
|
Vitara
|
341
|
Всего
|
521
О компании Suzuki
Компания Suzuki основана в 1909 году. Сегодня основная сфера деятельности Suzuki – производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов и др. По всему миру Suzuki ежегодно продает около трех миллионов автомобилей и около двух с половиной миллионов мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 000 сотрудников.