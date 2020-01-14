Продажи Suzuki в 2019 году выросли на 28%

ООО "Сузуки Мотор Рус" подводит итоги продаж за 2019 год. Компания реализовала 7 731 автомобиль, что на 28% превышает продажи за 2018 год. В декабре 2019 года был также зафиксирован наивысший результат в году в 1 197 проданных автомобилей. Это на 28% больше, чем в ноябре 2018 и на 68% превышает результат за аналогичный период прошлого года. поделиться Кроссовер Vitara, неизменный бестселлер марки, показал лучший результат в году в 838 проданных автомобилей. Это на 73% превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года и на 26% результат ноября 2019. Семейный кроссовер Suzuki SX4 также в очередной раз улучшил свои показатели. 274 автомобиля нашли своих владельцев, что на 81% выше результатов декабря 2018 года и на 26% показателей за ноябрь 2019. Внедорожник Jimny, долгожданная новинка марки, превзошел результат ноября 2019 года на 70% с показателем в 85 проданных автомобилей. Всего в 2019 году ООО "Сузуки Мотор Рус" реализовала 7 731 автомобиль, что на 28% превосходит показатель за 2018 год. "В начале года мы ставили перед собой амбициозную цель – реализовать 8500 автомобилей до конца финансового периода (апрель 2020). Мы гордимся тем, что на текущий момент вплотную подошли к этой отметке, а наши модели уже четвертый месяц обновляют свои рекорды продаж. И это на фоне непростой ситуации на рынке", – заявил генеральный директор ООО "Сузуки Мотор Рус" Такахаси Юта. Модель Декабрь 2019 2019 Jimny 85 557 SX4 274 1 584 Vitara 838 5 590 Всего 1 197 7 731

14 января 2020, 17:13