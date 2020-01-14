Продажи Suzuki в 2019 году выросли на 28%

Кроссовер Vitara, неизменный бестселлер марки, показал лучший результат в году в 838 проданных автомобилей. Это на 73% превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года и на 26% результат ноября 2019.
Семейный кроссовер Suzuki SX4 также в очередной раз улучшил свои показатели. 274 автомобиля нашли своих владельцев, что на 81% выше результатов декабря 2018 года и на 26% показателей за ноябрь 2019.
Внедорожник Jimny, долгожданная новинка марки, превзошел результат ноября 2019 года на 70% с показателем в 85 проданных автомобилей. Всего в 2019 году ООО "Сузуки Мотор Рус" реализовала 7 731 автомобиль, что на 28% превосходит показатель за 2018 год.
"В начале года мы ставили перед собой амбициозную цель – реализовать 8500 автомобилей до конца финансового периода (апрель 2020). Мы гордимся тем, что на текущий момент вплотную подошли к этой отметке, а наши модели уже четвертый месяц обновляют свои рекорды продаж. И это на фоне непростой ситуации на рынке", – заявил генеральный директор ООО "Сузуки Мотор Рус" Такахаси Юта.
|
Модель
|
Декабрь 2019
|
2019
|
Jimny
|
85
|
557
|
SX4
|
274
|
1 584
|
Vitara
|
838
|
5 590
|
Всего
|
1 197
|
7 731