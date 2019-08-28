Осенняя арт-терапия: на Флаконе пройдет ярмарка Happy Market

Как утверждают психологи, осень нравится преимущественно людям строгим, уверенным в себе, но в то же время и тем, кто отличается творческими способностями и неординарными взглядами. Ощутить положительные стороны этой чудесной поры и насладиться погружением в творческое саморазвитие можно на осенней арт-ярмарке Happy market, которая развернется 21 и 22 сентября 2019 года в дизайн-квартале "Флакон".

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