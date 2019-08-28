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Осенняя арт-терапия: на Флаконе пройдет ярмарка Happy Market

Фото: пресс-служба
Как утверждают психологи, осень нравится преимущественно людям строгим, уверенным в себе, но в то же время и тем, кто отличается творческими способностями и неординарными взглядами. Ощутить положительные стороны этой чудесной поры и насладиться погружением в творческое саморазвитие можно на осенней арт-ярмарке Happy market, которая развернется 21 и 22 сентября 2019 года в дизайн-квартале "Флакон". 
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На Happy market каждому найдется развлечение по душе: любителей шопинга ждет ярмарка мастеров, где можно будет приобрести уникальные изделия в маленьких тиражах: авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирные изделия, натуральную косметику, авторские открытки и постеры, керамику, сладкие угощения и многое другое.

Фото: пресс-служба

Для тех, кто в поисках новых знаний, будет работать лекторий, где пройдут выступления экспертов в области красоты и здоровья: стилистов, имиджмейкеров, визажистов, косметологов и психологов, которые расскажут об идеальном streetstyle, модных трендах этой осени, правилах хорошего вкуса, правильном питании, разберут опасные бьюти-советы и расскажут об уходе за собой в осенний период.

Фото: пресс-служба

Для неравнодушных к собственному стилю будет работать бесплатная beauty-зона, где опытные стилисты в формате экспресс-консультаций научат гармонично подчеркивать свою индивидуальность, проведут разбор особенностей цветотипов и расскажут, как планировать шопинг с учетом потребностей, времени и желаний. Визажисты, тем временем, сделают макияж всем желающим, покажут, как правильно пользоваться косметикой, кистями и аппликаторами.

Фото: пресс-служба

Для детей будут организованы творческие мастер-классы: лепка из глины, роспись кукол и мягких игрушек, создание сумочек и открыток.

Вход на ярмарку свободный, участие в образовательной программе и beauty-зоне – бесплатное. 

28 августа 2019, 14:57

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