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Пресс-релизы

В Геленджике прошел первый международный фестиваль Star Wings

Фото: пресс-служба
В последние годы в Краснодарский край едут не только к теплому морю и на горнолыжные курорты. В регионе активно практикуется событийный туризм. В соответствии со стратегией развития региона до 2030 года турпоток на курорты Кубани вырастет до 22 миллионов человек в год. Существенная часть придется на Геленджик – один из самых популярных курортных городов России. В марте 2019 года на открытой сессии Совета муниципалитета сообщалось, что в городе планируется увеличить число событийных мероприятий, которые дополнительно привлекут отдыхающих.
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Как отметил в интервью Интерфаксу глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов, желанием было занять все ниши сразу – быть и семейным курортом, и курортом для молодежи и людей пожилого возраста. "Мы движемся в правильном направлении. К примеру, уже сейчас в Геленджике работают санатории для семейного отдыха, есть и отели, которые предназначены для молодежи", – отметил он.

В регионе организуют многочисленные фестивали, праздники еды, фейерверков, концерты и молодежные форумы.

Одним из новых международных событий, которое будет ежегодно привлекать туристов, стал первый молодежный арт-фестиваль Star Wings, открывшийся 20 августа в поселке Кабардинка под Геленджиком. Фестиваль прошел впервые, но уже стал значимым событием для региона. На два дня Геленджик превратился в место притяжения талантливой молодежи, представителей культурного сообщества, спортсменов, поваров, певцов и актеров. Цель молодежного форума – объединение и поддержка молодых талантов.

Фото: пресс-служба

"Мы хотели создать площадку для общения и обмена опытом, где каждый сможет научиться чему-то новому, открыть для себя творчество молодых дизайнеров, художников, продегустировать блюда различных кухонь мира, посмотреть подборку короткометражных фильмов – победителей различных кинофестивалей, попробовать себя в новом амплуа и, возможно, дать старт новому увлечению, – вот основные задачи, которые мы ставили перед собой, создавая город будущего", – поделились организаторы.

Фото: пресс-служба

Территорию фестиваля составили тематические бульвары и улицы: на "Улице еды" можно было попробовать национальную китайскую, вьетнамскую и корейскую кухни, "Спортивный бульвар" собрал спортсменов на мастер-классы и тренировки по новым спортивным направлениям, где мастер боевых искусств Левон Габриелян поставил новый российский рекорд, разбив 500 кг бетонных блоков в шести позициях. На Summer street состоялось яркое зажигательное бармен-шоу и состязание барменов под руководством чемпиона мира по флейрингу Александра Родомана.

Фото: пресс-служба

В "Модном квартале" прошли Fashion show молодых и знаменитых дизайнеров, танцевальный флешмоб и выставка арт-объектов.

"Кинобульвар" порадовал подборкой короткометражных фильмов молодых режиссеров. Фильмы по достоинству смогли оценить члены именитого жюри: режиссер Евгений Ховаев; директор Дома Кино, член Союза кинематографистов РФ Елена Цуканова; кинорежиссер, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский; актеры Елена Захарова и Дмитрий Миллер.

На "Аллее искусств", кураторами которой выступили знаменитый российский художник Никас Сафронов; Даниил Федоров; продюсер, режиссер, поэт-песенник Владимир Ильичев; Александр Запорожец, гости фестиваля познакомились с творчеством современных художников. Для тех, кто захотел научиться новой технике в живописи, известный казахстанский художник Марат Бекеев провел творческий мастер-класс.

Фото: пресс-служба

20 августа в рамках официального открытия фестиваля, прошел конкурс красоты Super Star Top Miss Russia, определивший главную "Мисс Star Wings".

На красной дорожке второго дня фестиваля, которая развернулась перед конгресс-холлом "Югорский" блистали  специально приглашенные звезды: Оксана Федорова, Анастасия Стоцкая, Алексей Воробьев, Анна Семенович, Михаил Богдасаров, Елена Захарова, Дмитрий Миллер, Алексей Куличков, Галина Данелия, Борис Грачевский, Даниил Федоров, Василий Селиванов и другие знаменитости.

В этот же день состоялось вручение премии Wings Awards самым ярким участникам и представителям молодежного форума. Специальными гостями "Star Wings" стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ господин Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Российской Федерации господин Ли Хуэй, меценаты и партнеры проекта.

Концертная программа фестиваля собрала на сцене MARUV, Алексея Воробьева, группу Мохито, Мари Краймбрери, Анастасию Стоцкую, театр танца Аллы Духовой ТОДЕС, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, виртуозную скрипачку Виву Скрипку и других популярных исполнителей.

Завершился первый международный арт-фестиваль Star Wings зажигательным Fire show и грандиозным фейерверком под композиции Вивы Скрипки и популярных диджеев.

28 августа 2019, 14:40

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