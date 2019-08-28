В Москве откроется музей эмоций

Интерактивный музей современного искусства "Музей Эмоций" откроется в бизнес-квартале "Арма" 7 сентября 2019 года.

По оценкам ВОЗ, около 350 миллионов человек по всему миру страдают от депрессии. Чаще всего этому подвержены жители больших городов. Как отмечают психологи, необходимо развивать эмоциональную интеллект, который помогает совладать с эмоциями и управлять ими. Депрессия может возникнуть не только из-за напряженного образа жизни, высоких требований к себе, но и из-за подавленных эмоций. Справиться с последней проблемой москвичи смогут уже в сентябре – в стенах нового музея.

Главная роль в музее отдана не экспозиции, а эмоциям, которые посетители испытывают от взаимодействия с арт-объектами. Как заявляют основатели, "Музей Эмоций" – первая в мире коллекция мыслей и ощущений человека.

В музее семь залов, объединенных специальными лабиринтами, каждый из которых отвечает за отдельную эмоцию: гнев, позитивное удивление, отвращение, влюбленность, страх и вдохновение. Главная задача - погрузить посетителей в определенное эмоциональное состояние при помощи арт-объектов и инсталляций. Чтобы дойти до выхода, нужно пройти через все "эмоции".

Так, заходя в первое пространство "гнев и ненависть", посетитель начинает раздражаться на все вокруг. При этом самая распространенная реакция на гнев – это крик, который помогает избавиться от накопившегося негатива. Для этого в зале установили арт-объект "Крикоулавливатель".

В музее не предполагается свободного перемещения – для достижения эмоционального эффекта гостей сопровождает экскурсовод. Время экскурсии около 40 минут.

Автор проекта – питерский художник Алексей Сергиенко. До 2014 года он работал в стиле поп-арт и полит-арт, за что многие СМИ прозвали его "Русским Энди Уорхолом". Самые узнаваемые работы: "Ромашки", Портрет Владимира Путина с щенком болгарской овчарки, "Автобус счастья", "Машина времени".

Сейчас Сергиенко занимается акционизмом, устраивает перформансы, создает инсталляции и скульптуры. Главной задачей своих произведений

художник считает изменение эмоционального и физического состояния у зрителей.

"Счастье любого человека зависит от уровня его эмоционального интеллекта. Проживая в каждой комнате новую эмоцию, наши гости начинают понимать, откуда она берется, и как ей управлять. Поэтому музей носит не только развлекательную, но и образовательную часть. Наша главная цель – сделать людей счастливыми!", – говорит художник.

В Санкт-Петербурге "Музей Эмоций" работает уже три года, за все время его посетило более 150 000 человек. Как отмечают сами посетители, впечатления от экспозиции зависят от экскурсоводов. При этом сотрудники говорят, что это одно из немногих мест, в которых экскурсоводов провожают аплодисментами. (вот они истинные эмоции)

Те, кто приходит с детьми, с восторгом отзываются об экспозиции: по их мнению, при помощи звуков, запахов и даже насекомых удается на самом деле ощутить заявленную эмоцию. Несмотря на несколько залов с негативными эмоциями, из музея люди уходят счастливыми.

"Настоящее творчество – это то, что меняет людей. Лично я никогда не ощущал на себе столько эмоций сразу в одном месте. Сейчас тебе страшно, а через мгновение ты испытываешь радость. Выходя из музея, ты начинаешь по-другому смотреть на вещи, в частности относиться к своим проблемам. Комплексная психотерапия длинною в 40 мин!" – отозвался заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, Дмитрий Озерков.

Стоимость взрослого билета – 600 рублей. Для детей, школьников, студентов и пенсионеров – 300 рублей.