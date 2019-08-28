Последний шанс: анонсировано закрытие первого иммерсивного шоу в России

Новый театральный сезон станет финальным для самого известного в России иммерсивного спектакля "Вернувшиеся". Авторы проекта, который почти три года назад познакомил отечественный театральный мир с форматом полного погружения зрителя в действо, планируют закрыть шоу уже в начале следующего года. Финальные спектакли пройдут в особняке с сентября 2019 года по март 2020 года, после чего декорации будут сняты, а особняк – примет другой проект.

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