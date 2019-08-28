Последний шанс: анонсировано закрытие первого иммерсивного шоу в России

Спектакль "Вернувшиеся" создан по мотивам пьесы известного норвежского драматурга Генрика Ибсена "Приведения". Впервые особняк Дашкова (Дашков переулок, 5), где происходит действие "Вернувшихся", открыл свои двери зрителям 1 декабря 2016 года. Всего за три года проекта разгадать таинственную историю решились более 75 000 гостей.
Основатели шоу – среди них генеральный продюсер канала ТНТ Вячеслав Дусмухамметов и популярный хореограф и режиссер Мигель – первыми решились привезти в Россию иммерсивный формат. В 2016 году "Вернувшиеся" оказались настоящим прорывом в театральной жизни столицы, ведь впервые у иммерсивной истории появился свой отдельный мир, закрытый от шумных улиц центра Москвы тайнами сюжетных линий и плотными шторами старинного особняка. Специально для шоу была разработана уникальная актерская техника view point, которая развивает умение актера взаимодействовать с аудиторией таким образом, чтобы зрители могли проживать каждую сцену вместе с героями спектакля.
Стоит также отметить, что за годы существования проект получил множество наград, одной из которых стала премия "Золотая маска" – 2018 году оригинальная версия постановки "Вернувшиеся" победила в номинации "Лучший спектакль в эксперименте".
Закрытие шоу авторы проекта считают неизбежным и необходимым этапом в развитии направления иммерсивного театра в России. "Вернувшиеся" в полной мере справились со своей задачей – проект стал крепким фундаментом для настоящего репертуарного театра тотального погружения, где каждый из гостей – это соучастник и создатель происходящего.
Краткий сюжет шоу "Вернувшиеся"
Освальд Алвинг – молодой художник, который возвращается в родовое поместье после нескольких лет жизни в Париже и неосознанно открывает дверь в таинственное прошлое своей семьи. Его мать Хелен Алвинг вместе со старым другом семьи – пастором Мандерсом – погружается в воспоминания, открывая семейные тайны – одну за другой. Ее откровения вызывают цепную реакцию, вовлекая в действие спектакля всех жителей дома и обнажая их истинные мотивы и желания. Освальд, в свою очередь, рассказывает матери о настоящей причине возвращения домой, тем самым дополняя цепь таинственных событий еще одним мрачным звеном.
Напомним, что проект иммерсивного шоу "Вернувшиеся" был разработан совместно с американской командой-партнером и российской продюсерской компанией YBW. Одним из продюсеров спектакля стал хореограф и ведущий шоу "Танцы" на ТНТ – Мигель, а автором музыкального сопровождения – композитор и солист группы Therr Maitz – Антон Беляев.
Основная идея иммерсивного спектакля – погружение зрителя в самый центр повествования, которое дает уникальную возможность испытать совершенно новые эмоции и позволяет зрителю представить себя частью истории, частью спектакля. Абсолютная свобода изучения пространства и героев на уровне физических и ментальных ощущений делает иммерсивный театр наполненным уникальными смыслами для каждого гостя.