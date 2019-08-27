Спектакль-биографию о жизни Курта Кобейна покажут в театре "Модерн"

18 сентября в театре "Модерн" состоится премьерный показ спектакля-биографии о жизни рок-музыканта Курта Кобейна. Это история создания группы NIRVANA и легендарных песен в новой редакции режиссера Юрия Грымова. Рассказ о любви и отношениях Курта Кобейна и Кортни Лав.

Спектакль рассказывает о смерти культа и бессмертии рок-н-ролла, о попытке выжить в окружении безумия, о становлении и саморазрушении кумира поколений и лидера группы Nirvana Курта Кобейна – обо всем, что волнует каждого во время жизненных кризисов, способных обрушиться на нас в любом возрасте.

"Прошло 15 лет со дня первого показа моего спектакля NIRVANA. Проект получил большой отклик зрителей и критиков, имел коммерческий успех. Мы возвращаем его на сцену, потому что темы, которые в нем затронуты, не теряют актуальности, а, напротив, становятся острее. Выросло новое поколение, изменилось время, да я и сам стал другим. А государственная программа по борьбе с наркотической зависимостью все еще заключается в бодрых агитках, невеселая статистика по количеству наркозависимых все еще растет…Психотропные вещества не пишут великих песен. Поэтому я не выношу разговоров о том, что без наркотиков Кобейн не стал бы легендой. Курта Кобейна убило не ружье. Курта Кобейна убил героин", – рассказывает режиссер Юрий Грымов о спектакле.

В дни показов спектакля NIRVANA театр "Модерн" вводит специальный дресс-код, который допускает стиль гранж, в том числе кожаные куртки, джинсы, кеды. Самые органичные эстетике NIRVANA зрители получат в подарок два билета на спектакли текущего репертуара.

В спектакле заняты: Богдан Щукин, Анастасия Сычева, Юрий Анпилогов, Артем Смола, Роман Зубрилин, Александр Жуков, Екатерина Васильева, Александр Сериков, Максим Брандт, Евгений Казак, Юрий Соколов.

Жанр – Биография. Драма. Продолжительность – 2 часа с антрактом. 16+.