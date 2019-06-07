Alcatel представила новые смартфоны 2019 года

В преддверии летнего сезона марка Alcatel представила на российском рынке три новых смартфона – Alcatel 1S, Alcatel 1X и Alcatel 3.

Alcatel – один из самых узнаваемых брендов мобильной электроники. Обладая богатой историей и внушительным опытом, Alcatel продолжает активно развиваться и отвечать на запросы современных пользователей, обеспечивая доступ к передовым мобильным технологиям для самой широкой аудитории по всему миру.

Девиз бренда "enjoy.now" – "наслаждайся.сейчас" – отражает стремление Alcatel делать ярче моменты радости и делиться ими с помощью мобильных технологий здесь и сейчас.

Широкие возможности по доступной цене

Новые смартфоны Alcatel адресованы широкому кругу покупателей, которые выбирают мобильные устройства с актуальными функциями и оптимальным соотношением цены и качества. Все три новинки 2019 года – Alcatel 1S, Alcatel 1X и Alcatel 3 – отличаются дизайном премиального уровня, оснащены превосходными экранами высокого разрешения Full View и обладают сбалансированным набором самых востребованных функций и решений, среди которых: двойная основная камера с искусственным интеллектом, разблокировка с помощью лица, чип NFC, приложения Google Ассистент и Google Объектив, и другие.

Alcatel 1S: Достигайте большего без лишних усилий

Сочетание актуальных технических характеристик и доступная цена делают Alcatel 1S одним из самых привлекательных устройств в сегменте начального уровня. Наличие восьмиядерного процессора и большого объема памяти (3 ГБ + 32 ГБ) по достоинству оценят те, кто активно пользуется ресурсоемкими приложениями и при покупке смартфона ориентируется на его производительность. А функция разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев порадуют тех, кто внимательно относится к безопасности личных данных. Приятным дополнением является двойная основная камера с технологией искусственного интеллекта, благодаря которой можно создавать фотографии профессионального уровня без лишних усилий.

Alcatel 1X: Фокусируйтесь на главном

Alcatel 1X создан для творческих личностей, которые открыты к фотоэкспериментам и ищут устройство с широким набором инструментов для съемки и редактирования фотографий. Двойная основная камера 13 Mп + 5 Mп с возможностью изменения глубины резкости в режиме реального времени позволяет делать художественные фотографии с эффектом "Боке", а в режиме "Постфокусировка" – менять фокус на уже готовом изображении. Ярким преимуществом Alcatel 1X является его уникальный дизайн: ультра компактный изящный корпус смартфона отличается оригинальной отделкой, напоминающей по текстуре и природным цветам морскую гальку.

Alcatel 3: Возможности без границ на экране Super Full View

Alcatel 3 сочетает в себе высокую производительность, новейшие технологические тренды и эффектный дизайн. Смартфон оснащен 5,9-дюймовым IPS-экраном HD+ Super Full View производства TCL, который обеспечивает яркое и четкое изображение и отличается U-образным мини-вырезом, увеличивающим его площадь и повышающим комфорт при просмотре новостей, фото– и видеоконтента. Мощная начинка устройства представлена комбинацией восьмиядерного процессора Qualcomm® Snapdragon™ с одним из двух вариантов памяти: стандартном (3 ГБ + 32 ГБ) или расширенном (4 ГБ + 64 ГБ). Изящные грани 2,5D-стекла и корпус с градиентной̆ цветовой̆ отделкой̆ подчеркивают премиальный уровень дизайна Alcatel 3. Смартфон представлен в двух модных цветовых вариантах: черно-синий градиент и сине-фиолетовый градиент.