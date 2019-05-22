Названы имена победителей международного балетного приза Benois de la Danse

21 мая в Москве на Исторической сцене Большого Театра России в двадцать седьмой раз были названы имена лауреатов Приза Benois de la Danse. Шесть работ хореографов были выдвинуты в этом году на Приз. Вечером 21 мая жюри объявило – в номинации "Лучшая работа хореографа" победили Фредрик Бенке Ридман ("Дуэт с индустриальным роботом", Стокгольмский городской театр) и Кристиан Шпук ("Зимний путь", Цюрихский балет).

Солисты 11 ведущих танцевальных коллективов мира боролись в этом году за звание лауреата. В номинации "За лучшую роль танцовщицы" Приз получили Эшли Баудер – за исполнение партии Сванильды ("Коппелия", Л. Делиб/Дж.Баланчин. Нью-Йорк Сити балет) и Элиза Каррильо Кабрера (партия Джульетты из "Ромео и Джульетта", С.Прокофьев/Н.Дуато. Берлинский государственный балет), а лауреатам "За лучшую роль танцовщика" был назван Вадим Мунтагиров (Принц Зигфрид, "Лебединое озеро", П.Чайковский/Л.Скарлет. Королевский балет Великобритании).

Лауреатом Бенуа-2019 также стал сценограф Джон Макферлейн за оформление балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" в Королевском балете Великобритании.

Приз: "За Жизнь в искусстве" в этом году присужден выдающемуся хореографу, дважды лауреату Бенуа де ла Данс Иржи Килиану. Российско-итальянский Приз Бенуа-Мясин вручили прима-балерине Гамбургского балета Анне Лаудере. А художественный руководитель компании "Хаббард Стрит Данс Чикаго" Глен Эджертон получил за высоко востребованного хореографа Кристал Пайт ее статуэтку Бенуа 2017 года.

В составе жюри Бенуа-2019: Юрий Григорович, Дёрк Баденхорст, Тед Брандсен, Светлана Захарова, Ана Лагуна, Аньес Летестю, Владимир Малахов, Рэйчел Мур.

Не менее интересной была и вторая часть вечера – гала-концерт номинантов-2019 года, на котором были представлены работы Хуанхо Аркеса, Септиме Вебре, Кристиана Шпука. Манюэль Лёгри показал дуэт из своей версии "Сильвии" Лео Делиба, а шведский хореограф Фредрик Ридман – миниатюру "Массаж", специально созданную для этого гала. Эшли Баудер из Нью-Йорк Сити балета исполнила с Сетом Орза Свадебное па де де из "Коппелии" Джорджа Баланчина. Элиза Каррильо Кабрера с Иваном Зайцевым выступили в дуэте из "Ромео и Джульетты" Начо Дуато. Юань Юань Тань из Балета Сан-Франциско и Кахо Янагисава из Шведского Королевского балета с партнёрами исполнили хореографию Кристофера Уилдона и Уильяма Форсайта. Кубинский танцовщик и хореограф из компании "Мальпасо" Абель Рохо показал свою миниатюру "Моя сцена всегда со мной" на музыку Эрика Сати. Классику представили в неувядаемом Па де де из "Дон Кихота" Даниэль Камарго и Элиза Баденес, а па де де из "Сильфиды" станцевали премьеры Вашингтонского балета Андиле Ндлову и Ануки Маки. Большой театр представил Вячеслав Лопатин – он исполнил фрагмент из балета "Нуреев" "Письмо ученика" хореографии Ю.Посохова, а от Парижской Оперы выступила Амандин Альбиссон. Вместе с солистом Гамбургского балета Эдвином Ревазовым она станцевала па де де из "Дамы с камелиями" Джона Ноймайера.

По окончании гала-концерта организаторами Фестиваля был дан прием по случаю вручения международного балетного Приза Бенуа де ла Данс-2019, на котором присутствовали члены жюри, лауреаты и дипломанты Бенуа, почетные гости Фестиваля, организаторы и партнеры.