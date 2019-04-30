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Первый в истории радиовещания "День Самоуправления" захватил эфирную сетку "НАШЕго" радио

Фото: Пресс-служба
Начиная с утреннего шоу "Подъемники", перейдя на "Тариф дневной", программу "За сценой" и "Чартову дюжину", первый в истории радиовещания "День Самоуправления" под девизом "Долой ведущих!" захватил эфирную сетку "НАШЕго" радио. 
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В ролях Александра Бона, Тани Борисовой, Игоря Панькова, Дмитрия Ленского, Надежды  Епифановой и Игоря Седова, по ту сторону микрофона оказались: Александр Пушной, Камиль Ларин, Алексей Кортнев, Александр Ф. Скляр, Ортём из группы "Anacondaz", Бледный из "25/17", ST и Найк Борзов. 
Идеей "Дня Самоуправления" заразились и другие известные музыканты. Группа BrainStorm умело провела эфир хит-парада "Чартова дюжина", Александр "Чача" Иванов по-хозяйски представил программу "За сценой", а онлайн жизнь НАШЕго в Инстаграм контролировала группа The HATTERS!

Фото: Пресс-служба


"Радиоформат прекрасен тем, что имеет самое главное – прямой эфир. Я долгое время не мог понять, когда сидишь в прямом эфире и начинаешь говорить, у тебя слово, которое полностью сложилось красиво в твоем мозгу, через сеть нейронов поступает на язык и получается что-то непонятное. Слышишь со стороны себя и становится стыдно. До сих под не знаю в чем причина", – шутливо заметил Александр Пушной.
Камиль Ларин после радиоэфира не сразу вспомнил о своей знаменитой роли в фильме "День радио": "Раньше любой поход на радио являлся неким воспоминанием той роли. Если говорить про сегодня, то этого не было. Прямой эфир – это всегда определенный трепет и волнение. Я считаю, что та "лодка", на которой мы поплавали с Алексеем и Александром часик вместе, осталась на плаву". 

Фото: Пресс-служба

Сменив Ленского и Епифанову, а проще говоря, оставив за ведущими право заниматься пультом, в эфире радиостанции появился лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр: "В этой прямоэфирной двухчасовой программе у меня не было жесткой сетки. Сейчас ребята ставят те песни и рубрики, которые им готовят, а я тогда во времена моей программы "Учитесь плавать" все рубрики придумывал сам. Единственное, что у меня было похоже – это обратная связь со слушателями. Вместо sms поступало довольно много звонков".
"День Самоуправления" по истине оправдал свое название. Выходя в вечерний эфир с новостями о палаточном городке "НАШЕСТВИЯ" и загадкой про Мика Джаггера, Найк Борзов дал своим поклонникам настоящие эмоциональные качели: "Единственное, я бы позволял музыкантам ставить в эфир песни, которые им нравятся, может в следующий раз получится сделать. Но идея классная! Я думаю, она приживется в будущем". 

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