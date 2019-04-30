Х юбилейная Церемония награждения Премии "Права потребителей и качество обслуживания" пройдет в Тбилиси

Грузия – страна, известная своими гостеприимными традициями – распахнет свои теплые объятия для гостей Х юбилейной Церемонии награждения Премии "Права потребителей и качество обслуживания", которая состоится 20-22 июня 2019 года.

В мире, где предложение, как правило, многократно превышает спрос, каждый производитель максимально заинтересован в качестве производимых товаров и услуг, в постоянном повышении уровня сервиса, не говоря уже о выполнении своей фундаментальной обязанности – соблюдении прав потребителей. Данный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей.

В мире, где предложение, как правило, многократно превышает спрос, каждый производитель максимально заинтересован в качестве производимых товаров и услуг, в постоянном повышении уровня сервиса, не говоря уже о выполнении своей фундаментальной обязанности – соблюдении прав потребителей. Данный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей.

Премия и Форум "Права потребителей и качество обслуживания" – одно из ведущих мероприятий в области защиты прав потребителей и повышения культуры сервиса – призвано обеспечить стабильное развитие и достойный конкурентный потенциал рынка товаров и услуг в России.

В рамках деловой части, которая состоится 21 июня в отеле The Biltmore Tbilisi 5*, топ-менеджмент и руководители российских и международных компаний поделятся опытом оптимизации бизнес-процессов в целях повышения своей клиентоориентированности, увеличения уровня лояльности клиентов и, как следствие, роста прибыльности и капитализации компаний.

Завершением деловой программы традиционно станет Торжественная церемония награждения лауреатов Премии – компаний-лидеров в сфере ритейла, сервиса, финансовых услуг и производства.