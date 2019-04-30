Московская весна A Cappella: концерты, мюзиклы, спектакли

Каждый день на сценах фестиваля их – 38 - гостей ждут десятки концертов. 1800 часов живых концертов подарят москвичам и туристам участники фестиваля. Послушать выступления солистов, вокальных коллективов и хоров со всей России и из-за рубежа можно будет и на центральных, и на окружных фестивальных площадках. К примеру, сцены установят на площади Революции и на Тверской площади, в Камергерском переулке, на улицах Кузнецкий мост и Новый Арбат на улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозерской, на площади Юности в Зеленограде.

Кроме концертов в программе зрелищные мюзиклы и музыкальные спектакли, самые разнообразные мастер-классы, и особая творческая программа, посвященная Дню Победы!Это поистине грандиозное мероприятие проводится в столице третий год подряд. В этом году фестиваль стартует 1 мая и продлится до 12 мая. Площадки будут работать с 11.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным. Программа весьма насыщенна. Вход свободный, а участие во всех мероприятиях фестиваля совершенно бесплатно.

В этом году фестиваль собрал 195 участников – это российские и зарубежные исполнители и коллективы, которые прибыли в Москву из 26 стран мира. Некоторые из них уже принимали участие в фестивале "Московская весна A Cappella". К примеру, ALL'ART – это молодая группа, в состав которой входят исполнители, работающие в самых разных профессиональных музыкальных коллективах Испании. Каждый участник ALL'ART по-своему индивидуален! У всех богатый опыт выступлений как в Испании, так и в других странах Европы. В 2017 и 2018 годах группа принимала участие в фестивале "Московская весна A Cappella". 3 мая в 15:30 группа представит свою программу на Пушкинской площади. Женский вокальный ансамбль "Наама" под управлением Пнины Инбар – один из ведущих хоров Израиля. Хор состоит из 30 певиц. Помимо классики, репертуар коллектива включает в себя оригинальные израильские произведения в хоровой обработке, народные песни Израиля и других стран, спиричуэлс и многое другое. Услышать исполнение израильского хора можно на Площади Революции 5 мая в 15 часов. Здесь же, но только 6 мая в 20 часов ансамбль народной песни "Снежень" из Москвы представит свою программу. В репертуаре ансамбля собраны песни различных жанров фольклора, авторские и народные произведения.

Джаз, классика и даже металл в репертуаре московского коллектива "Липовый мёд". Оперные, джазовые, эстрадные певцы, актеры, мексиканцы-битбоксеры, танцоры – состав коллектива очень необычный. А услышать этих исполнителей можно на Тверской площади 1 мая в 18 часов. Немецкий коллектив Vocaldente – очарование 1920-х, двигатель 1960-х и звук современного радио. Они завоевали главный приз самого большого в мире а капелла соревнования в Сан-Франциско, выигрывали в ведущих вокальных конкурсах в Европе и Азии. Никакой необычной техники – просто естественные голоса, так нравятся зрителю во всем мире. В Камергерском переулке немецкие исполнители споют для вас 5 мая в 13:30.

Итальянская группа Mezzotono – это пять участников, исполняющих итальянские композиции в самых разных стилях: джаз и босса нова, мамбо или танго, классическая музыка – любой жанр получает новое звучание благодаря изобретательным аранжировкам этого коллектива! Группа выступала на лучших площадках 42 стран! Возможность услышать группу будет у гостей нашего фестиваля, например 3 мая в 13:30 в Камергерском переулке.

Еще одна московская группа Russian Acapella Band – семеро музыкантов, объединившихся для создания нового звучания мировых хитов, популярных русских и зарубежных, народных и эстрадных песен. 3 мая в 18:00 коллектив выступит на Площади Революции. В репертуаре тверской фолк-группы "Весна" народные песни, ретроэстрада, романсы, патриотические песни и песни военных лет. Слушатели всегда очень тепло встречают выступления коллектива. Тверчане выступят10 мая в 12:00 на Площади Революции.

Впервые в Москве выступит филиппинская группа Pinopela. Это коллектив молодых вокалистов. Все началось с простого желания петь вместе, но шли годы, и достижения и победы превратили хобби в профессию. Сегодня Pinopela известна на международной акапелла-сцене, как невероятно яркая группа. Представляющая настоящие филиппинские таланты! На Пушкинской площади 8 мая в 14:30 пройдет одно из выступлений группы. "Хоркестр" – это тот самый новый взгляд на музыку в целом, на вокал, на хоровое пение и на жанровые особенности. Музыканты "Хоркестра" – это профессионалы с очень разным (и порой неожиданным) творческим прошлым и настоящим, каждый из них личность, меломан в полном смысле слова. Оказавшись вместе, эти личности превращаются в нечто уникальное – в коллектив, который видит принципиально по-новому популярную музыку, которую его участники знают и любят в "каноническом" виде. Оценить творческие находки коллектива зрители смогут 7 мая в 13:30 в Новопушкинском сквере.

В дни фестиваля на столичных площадках пройдут и другие мероприятия, в том числе и мастер – классы. В "Творческом ателье" на Площади Революции можно сделать музыкальные инструменты. Расписать маракасы, украсить сувенирную скрипку или декорировать ксилофон – опытные педагоги расскажут, как правильно выполнить эти и другие творческие задания. На ул. Рождественка наряду с большим количеством музыкальных мероприятий пройдут тематические мастер-классы, в том числе Мастер-класс "Нотная тетрадь". Создаем наглядное пособие для обучения нотной грамоте. А на ул. Городецкая заработает "Домик музыканта" – на мастер-классе "Музыкальная миниатюра", учимся лепке, создаем музыкальные инструменты из пластилина и получаем информацию. На Мастер-классе "Музыкальный каламбур". Создаем интерьерное панно из цветного картона в технике аппликации так же на тему музыкальных произведений. "Творческое ателье" откроет мастер-классы на бульваре Дмитрия Донского вл. 24. Здесь ребят научат декорировать музыкальную шкатулку в технике "декупаж", делать барабан своими руками, расписывать бейсболки нотками и клавишами и др. Как сделать своими руками гармошку? Что такое "кофейная гризайль"? Эти и другие вопросы можно не только задать, но и найти на них ответы в "Симфонической студии". На улице Святоозерской. Каждый день здесь будут проходить оригинальные мастер-классы, на которых посетители узнают много нового! В дни фестиваля постигнуть азы музыкального образования, взять первые уроки игры на различных инструментах смогут гости "Музыкальной гостиной" на Площади революции. В увлекательной форме посетителям расскажут о нотной грамоте, объяснят, с чего начинается хоровое пение, и откроют, почему настоящим музыкантам так важно держать темп и ритм. Любителей оригинальных занятий ждут на уроке игры на фортепиано, ударной установке и укулеле, они смогут попробовать свои силы и в настоящей рок-группе. Ну, а в павильоне-"Гостиной" на Тверской площади в дни фестиваля будет работать детская школа вокального искусства, ученики которой смогут выступить на концерте перед всеми гостями "Московской весны"!