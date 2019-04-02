На РИФе обсудят безопасное будущее Рунета
Усиление формата и уровня дискуссии по этой теме на РИФе – связано еще и с тем, что наряду с отраслевыми игроками, в этом году официальную поддержку РИФ+КИБ 2019 оказывает Роскомнадзор.
17 апреля 2019 года, в первый день Российского Интернет Форума (РИФ+КИБ 2019), состоится главная дискуссионная панель (круглый стол), посвященная вопросам инфраструктурной и контентной безопасности Рунета: "Безопасное будущее Рунета”.
Две основные темы панели:
Участники панели обсуждают программно-технические вызовы в области ИБ, рассматривают имеющиеся кейсы и решения, изучают новые регуляторные вызовы, обмениваются мнениями и прогнозами.
Среди участников панели:
● отраслевые эксперты (ИБ, инфраструктура, телеком),
● представители профильных органов госвласти,
● интернет-игроки,
● телеком-операторы,
● платформы и поставщики решений в области информационной безопасности, защиты персональных данных, больших пользовательских данных.
Модераторы панели:
● Михаил ДЕМИН (Медиа-коммуникационный Союз, Союз "МКС")
● Сергей ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК)
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ВНИМАНИЕ!
Панель проходит 17 апреля 2019 года (среда) с 12:00 до 14:30 в Зале-2.
Формат
проведения панели: ЗАКРЫТЫЙ.
Необходима дополнительная регистрация.
Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.
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