Что особенного в японской косметике

Когда-то все грезили косметикой французской. Встречаются отдельные приверженцы белорусских марок или американских брендов. Но главным трендом, следящих за собой девушек, в последнее время стала именно японская косметика.



У всего мира Япония ассоциируется с последними научными достижениями в различных областях от электроники до косметологии. Доказано, что японские женщины дольше сохраняют свежесть кожи и блестящие, густые волосы. Дело не в последнюю очередь в сочетании народной медицины, высоких технологий в области ухода за кожей и традиционных секретов красоты.

Итак, сочетание высоких технологий, применяемых в производстве, древнейших японских традиций и уникальных компонентов в составе средств, которые не встретишь нигде кроме Страны восходящего солнца. Что в ней такого особенного? Мы задали этот вопрос эксперту в этой области Эрике Станкевичюте, владелице торгового Дома "BEZA", представителю Privetive Age Японии, члену "Японской ассоциации по борьбе с гликемическим стрессом", члену общественной организации "Деловая Россия".

Beza Familia – это семейная компания, основанная 40 лет назад. Ее открыл первый дерматолог в Балтийских странах Бирюте Станкевичюте, а его дочери продолжили начатое направление. Цель компании – представить самое лучшее, что есть в мире. Вектор направления – страна восходящего солнца– Япония.

Владельцы компании изо дня в день изучают философию, образ жизни и медицину этой страны. Их направляет синергия древних японских традиций и современных разработок новейшей медицины. Японию с Россией разделяет небольшое расстояние от Владивостока до Японских островов, но ментальное и научное расстояние еще далеки.

"Мы рады что наша компания нашла способ объединить медицину и науку Японии с Российским потребителем. 20 лет мы очень тесно работаем с самыми передовыми производителями фармацевтических и косметических препаратов. Инновационные разработки от Японских ученых мы объединили в уникальную программу Privete age, которая была создана под руководством президента японской ассоциации Гликемического Стресса и председателем ассоциации Word Anti Age профессором Йоне Йошуказе Сан. Эта программа Privetive объединяет в себе питьевые нутрицевтические препараты с самой высокой биодоступностью свиной плаценты, коллагеном морского происхождения, коралловым кальцием, пребиотики и другие инновационные разработки из Японии, представляя новый подход к решению кожных возрастных изменений, что дает самый лучший ярко выраженный и долгосрочный эффект.

Косметика JUKOHBI с экстрактом плаценты и пуповинного канатика широко применяется в Японии в области пластической хирургии для безопасного заживления, а также в эстетической медицине для ускорения процессов регенерации и укреплении кровеносных сосудов сразу после инвазивный процедур и всех видов лазеров, включая глубокие. Программа Privetive age направленна на иммуномодуляцию и великолепно корректирует состояние здоровья, помогает предотвратить злокачественные заболевания, восстановится после лечения.

Все продукты, представленные компанией BEZA, имеют сертификаты японского здравоохранения и официально зарегистрированы в России. Клинические исследования на территории Японии и России показывают высокую биодоступность, безопасность и эффективность всех продуктов. Данная продукция представлена в более 250 торговых точках фармацевтического и медицинского направления.