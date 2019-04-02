Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День второй

Второй день MBFW Russia: 12 показов, мужская одежда в коллекциях Global Talents, POP-UP SHOP – временный дизайнерский универмаг и лекторий, открытие Futurum Education в Музее Моды, streetstyle и новые выступления музыкантов и DJ.

12 новых показов, 3 из которых – победителей конкурса Global Talents при поддержке glo. Свои дебютные коллекции представили выпускники итальянских университетов моды VANTA и JING YU и берлинского международного университета искусства в моде (Esmod Berlin International University Of Art For Fashion), а также бренда GUIRAGOSSIAN (который базируется в Швейцарии). Дизайнеры представили мужскую одежду на MBFW Russia.

Второй день работы модного универмага и лектория POP-UP SHOP. Лекции прочли дизайнер бренда KOROTAMBA Сергей Коротаев ("От идеи к бренду"), директор по развитию платформы ARROUND Андрей Молчанов рассказал об использовании технологии дополненной реальности в моде, а трендсеттер Mary Kay Елена Жебровская провела мастер-класс по brow-make-up.

Как и вчера, гостям представили фильмы финалистов всероссийского фестиваля кино о моде BE IN OPEN.

За музыкальное настроение гостей MBFW Russia отвечали диджей DRIAДА (UMAKER), певица SABRINA и московский инди-дуэт "Комсомольск".

BOLERO & TO BE BRIDE

Компания "Арт Фэшн" представила совместный показ бренда BOLERO и салона вечерней одежды TO BE BRIDE. Показанная коллекция состояла из двух частей: в первой – наряды для маленьких принцесс, во второй – праздничные образы для девушек и женщин.

В начале шоу на подиум вышли совсем юные красавицы в розовых платьях с большими бантами. Для девочек более старшего возраста дизайнеры показали другие модели – они были в цвете слоновой кости, пудровом, со сложными драпировками и хвостами из тюля. Также многие платья были украшены перьями на горловине и по краю подола. Наряды для выросших принцесс были не менее интересными. Дизайнеры использовали самые разные ткани и приемы – кружево, пайетки, корсеты, обильную вышивку.

Te Amo Couture by Oskanovi

Дизайнеры бренда Лейла и Фатима Оскановы в новой кутюрной коллекции показали элегантные и женственные вечерние ансамбли, которые отражают многогранность вечернего образа женщины. Выверенный крой, красивые фактуры, безупречные силуэты, нежнейшие романтические образы – полностью соответствуют названию бренда Te Amo Couture by Oskanovi. На подиуме показали классические образы, среди которых платья в пол и брючные костюмы. Однако эти образы переработаны дизайнерами, чтобы подчеркнуть индивидуальность женщин: обычный жакет украшен леопардовым рисунком, а украшения в виде ветки с жемчужными бутонами спускаются с головы модели на платье. Бренд Te Amo Couture by Oskanovi ассоциируется с женственными и романтическими платьями, тюлем и шифоном. Представленные наряды декорированы стеклярусом, бахромой и перьями, элементами ручной вышивки.

GLOBAL TALENTS: VANTA (Италия)

Показ итальянского бренда VANTA прошел в рамках проекта GLOBAL TALENTS при поддержке glo. Идея марки заключается в том, что все культуры, языки, религии и убеждения равны перед экологической катастрофой, которая угрожает человечеству. Многообразие и единство социальных групп отражается в особой технике лоскутного шитья, которая используется для создания каждого изделия. При этом экологичный подход бренда выражается в том, что материалы для коллекции – остатки ткани, собранные у итальянских текстильных компаний и обычно подлежащие утилизации. Таким образом, абсолютно каждая вещь бренда является на 100% уникальным дизайном. С одной стороны, коллекция утверждает индивидуальность, а с другой – напоминает о важности этичного подхода к моде. Модели вышли на подиум без обуви, в белых носках, как бы подтверждая намерение дизайнера начать с чистого листа. Коллекция выглядит достаточно зрело. Из-за обилия денима и силуэтов оверсайз вещи выглядят как рабочая одежда. Однако такие неожиданные приемы, как гиперогромные сумки-шопперы или спортивные брюки, наброшенные на плечи как шарф, не дают зрителю заскучать. Проект Global Talents реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года. Global Talents проходит при поддержке glo.

Лаборатория моды Вячеслава Зайцева

Музыка из восточных сказок открыла дефиле воспитанников Вячеслава Михайловича Зайцева. Из тени на свет вышли два высоких итальянца в смокингах из парчи, которые своими голосами заглушили мелодию в начале и превратили ее в оперную арию. Никто из публики не понимал иностранных слов, но все чувствовали, что она посвящена философии любви из ярко выделяемого обращения "amore" – любимая. Когда серенада стихла, внимание захватили дизайнеры.

Екатерина Кошкина

Трудно представить, что молодая девушка задумывается о том, что птица феникс вопреки мифу, не перерождается, а попадает в преисподнюю. Она не утрачивает своего яркого оперенья, но, тем не менее, начинает одеваться так, как мы представляем грешницу. Девушка носит кожаные комбинезоны, корсеты и тюрнюры конца XIX века и яйцевидные кружевные маски, чтобы спрятать стыдливый румянец на лице. Все эти перечисленные предметы моды ранее являлись настоящим наказанием для слабого пола, потому что они деформировали внутренние органы и препятствовали свободолюбивой походке. Здесь можно провести параллель с коллекцией американского модельера Александра Маккуина, который в 1999 году выпустил на подиум платье, полностью сделанное из вороньих перьев. Показ завершила черная вдова с мертвенно-бледным лицом и красными заплаканными глазами.

Денис Еремкин

Некоторые дизайнеры еще помнят сказку о непоседливой рыжей девочке из сказки Астрид Линдгрен. Денис Еремкин выпустил на подиум близняшку Пеппи Длинныйчулок, которая одевается сумасбродно и ярко. Во время дефиле щебетал соловей, и девушка шла, уверенно раскачивая кудрявыми волосами. В этой сказке солировали два ключевых принта – наклоненная шахматная клетка и мелкий горошек. Настоящее стилистическое сумасшествие произошло с фасонами платьев: они варьировались от трапеции 60-х до современных платьев-парашютов, причем все оборки были надуты как воздушный шарик. В финале прошествовало оригинальное платье-хлопушка, благодаря которому зал взорвался аплодисментами.

Юлия Горгаева

Кто как ни русский дизайнер может предаться ностальгии по иконе эпохи 60-х Джеки Кеннеди. В данной фантазии самая элегантная первая леди Америки появилась на публике в платье от начинающего кутюрье. Изящные линии образовывали платья-футляры в минеральной гамме, которые дополняли пепельно-серые полушубки. Роскошь удачно взаимодействовала со скромностью, что говорила о том, что каждая девушка является первой леди своей семьи. Ее кавалером стал мужчина в самом расцвете лет, который неравнодушен к кардиганам.

Галина Бирюкова

"Ты – морячка, я – моряк", которые встретились на суше. Это крылатое выражение с некоторыми авторскими преобразованиями идеально подходит для описания коллекции. Опередив взрослых, на подиум весело вышли маленькие морские волки в брючных полосатых костюмах и пилотках в форме лайнера. Минуту спустя мама и папа опомнились, что их дети пустились в свободное плавание, и поспешили их догнать, только они выбрали более презентабельные предметы гардероба вроде распашного тренча, где четкие границы полоски расплывались и превращались в бензиновые разводы. Поскольку моряки всегда отличались храбростью и воинским достоинством, на месте непромокаемых сапог появились замшевые ботфорты с разбросанными якорями.

Юлия Калинина

Талантливая девушка опередила даже креативного директора Moschino Джереми Скотта, который использует бытовые предметы не по назначению и создает из булавок, плюшевых медведей и пуговиц наряды высокого шитья. Отечественный дизайнер Юлия Калинина пошла по идентичному пути и сделала повседневные кроссовки центральным предметом вдохновения. Аксессуар покусился на весь гардероб и особенно хорошо освоился на непромокаемых макинтошах, тренчах и толстовках. Модели вели себя весьма необычно: мужчины притворялись капитанами команды по американскому футболу, что было видно по мускулистым плечам бомбера, а девушки играли роль лучшей чирлидерши в группе поддержки. Зрители могли определить, какие именно кроссовки трансформировались в принт. Сумки и рюкзаки перестали быть самими собой и буквально стали кроссовками разных моделей и расцветок.

LEN

Бренд LEN делает качественную и красивую одежду, подходящую под любой гардероб. Дизайны создаются в русле мировых модных тенденций, но с уникальным прочтением.

С этими задачами прекрасно справляется Лена Ильина – молодой дизайнер и основательница бренда LEN. Изделия, которые представлены в ее онлайн-магазине, отличаются необычным исполнением и практичностью.

Показ начался с короткого фильма, героиня которого завершила рабочий день, закрыла ноутбук и вышла на веранду. Вдали мелькают огни города, героиня собирается приятно провести вечер. В коллекции были представлены удобные брючные и юбочные костюмы, прозрачные платья-сетки, блузы и полуспортивные топы. Главным силуэтом коллекции стал классический удлиненный жакет, который временами был похож то на тунику, то на короткое платье, то на часть делового костюма. Модели выходили на подиум с романтичными лентами в волосах. LEN представил как повседневные комплекты, в которых можно пойти на работу и чувствовать себя по-вечернему, так и на разные образы для особых случаев.

GLOBAL TALENTS:JING YU ( Италия)

Итальянский дизайнер Джинг Ву родилась в Китае, но сейчас развивает свое творчество в Милане. Как и многие из ее иностранных коллег, она впервые демонстрирует свою коллекцию московской публике. В предварительном интервью дизайнер призналась, что в ее текстильном творчестве борются порок и добродетель. Еще до выхода первой модели зазвучал клавесин, и воображение гостей сразу нарисовало себе светское чаепитие в помпезном интерьере викторианской гостиной. Активно использовался прием многослойности. Нижние юбки не согласились прятаться под низом и решили покрасоваться перед всем миром, заменив верх. Место традиционной обуви заняли сабо с мимическими морщинами на плюсневой части. Дизайнер говорит нам о том, что все мы не без греха и главный соблазнитель – это одежда. Проект Global Talents реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года. Global Talents проходит при поддержке glo.

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА

Общее название коллекции, которая создана несколькими молодыми дизайнерами, "Внутри меня". Показ начался с видеоряда с обратным отсчетом – кадры клипов, советских фильмов настроили зрителей на просмотр коллекции. Сперва на подиуме правили бал неон, графика, пластик и лакированная кожа. Вехи показа разделялись музыкальным сопровождением: можно было с легкостью понять, что сейчас на подиуме появится коллекция следующего дизайнера. В коллекции от Института бизнеса и дизайна невозможно выделить лидирующие цвета или фасоны: каждый дизайнер интерпретировал заявленную тему по-своему. Здесь были и бисер с вышивкой, и принты, изображающие кричащие лица, в аудиальном сопровождении скримеров, и очень женственные вещи, как, например, черное платье-жилет с акцентом на цветочный принт. Молодые дизайнеры былисвободны в своем проявлении – именно поэтому коллекция получилась очень интересной, ведь каждый показал свое виденье темы. В завершение все они продефилировали по подиуму под громкие аплодисменты, потому что некоторые образы действительно могли бы стать новым словом в российской моде.

VANYA VANIN

Коллекция "Восход" – это не только символ старта бренда, но и действительно обозначение восхода, что читается в главных цветах коллекции: красный, голубой, персиковый – все это ассоциируется у зрителя с восходящим солнцем. Обилие аксессуаров – от монолинзовых очков с цепями и кепок с косынками до обуви в стиле "крокс" с интересной фурнитурой, логотипизация "VANYA VANIN", сложная стилизация показа, комплекты, похожие на пижамные, головные уборы, напоминающие плавательные шапочки, но с шипами, кружевные капюшоны, дополняющие спортивные образы – в этой коллекции, кажется, было все. Для верхней одежды, представленной в коллекции, характерными отличительными чертами стали не только ткани, но и опущенная линия плеч. Дизайнер также не забыл отдать дань трендам: показал свой взгляд на спортивный стиль, интерпретировал его иначе, создал свое видение современных веяний, при этом не отходя от взглядов большинства. Шоу-стоппером стало макси-платье с множеством логотипов, разбавленных кружевными вставками.

GLOBAL TALENTS: RAHEL GUIRAGOSSIAN ( Швейцария)

Талантливая девушка, проживающая на данный момент в Щвейцарии, по ожиданиям московской публики, должна была сотворить настоящее чудо с трикотажем и свитерами из шерсти мериноса, но она непредсказуемо переместила свою лирическую героиню в тропики. С первыми аккордами музыки перед публикой предстал призрак трафаретного кафтана Эмилио Пуччи, который он создал специально для женщин, проводящих свой досуг на Лазурном берегу. Яркость и взаимодействие ярких цветов поражали с первого взгляда. Все девушки на подиуме напоминали языческую богиню, которой поклоняются племена, обитающие в лесах вблизи Экватора. Она принесла в жертву удобство и функциональность, отдав предпочтения летящим платьям в пол, рисунок на которых напоминал крыло бабочки, увеличенное в стеклышке телескопа. На облегающих платьях футлярах и комбинезонах красовались разрезы, указывающие в разные концы света. В одном из вечерних платьев, идеальном для вечеринки на пляже, фантазийные складки вырисовывали силуэт куколки, великолепно подчеркивая грудь модели. Постепенно цвета становились невыносимо яркими как на полотнах художников-фовистов. Но помимо блока одежды, предназначенного для каникул на берегу океана, на подиуме показывались блоки офисного стиля, где интересным моментом стало то, что по обыкновению черные лацканы, наоборот, стали носителями абстрактного принта. Это отчасти перечеркивает традиции и заставляет поверить, что в любое время года вас настигнет долгожданное лето. Из аксессуаров были выбраны цыганские пояса со звенящими монетами и массивные ожерелья из кристаллов оттенков плотных драгоценных камней. Проект Global Talents реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года. Global Talents проходит при поддержке glo.

OTOCYON

Показ бренда стартовал с выхода бессчетного количества моделей в боди телесного цвета. Несмотря на то, что название коллекции Body, и, казалось бы, она должна воспевать тело во всех его проявлениях, модели не были особо разными. В коллекции превалировали телесные светлые цвета, классический крой, но при этом не обошлось без интересных деталей. Модели дефилировали под музыку с элементами настоящего дыхания, это создавало особую атмосферу. На подиуме появились пуховые объемные сумки, монохромные образы, платья с запахом, тренчкот с гофрированной спинкой, шуба из экомеха. Все выглядело сдержанно, эстетично и деликатно – так, будто это что-то напоминает, но все равно сделано по-своему. Завершился показ тем же самым перформансом, что был вначале. Идея женственности, которая заложена в днк бренда, была в очередной раз передана особым образом.

LES’ by Lesia Paramonova

Леся Парамонова не изменила себе, создав эту коллекцию: все отличительные черты бренда соблюдены и воспроизведены в совершенстве. Стилизация показа вдохновляет – зритель заинтересован, потому что модели выглядят аутентично (веточки как дополнение к прическе, обилие блесток в макияже, характерная обувь с принтами и цветами). Авторские принты заставляют думать то о сказочных мотивах, то о цветочном буйстве, то о плодородности нашей земли. Оттенки преимущественно теплые: коричневый, розовый, хаки, золото. Вместо эглетов на шнурках и веревках – огромные бусины и колокольчики. Прозрачные накидки и блузы создают ощущение воздушности и легкости коллекции, впрочем, как и сарафаны, вкупе с аудиальным оформлением это выглядит завораживающе. Эту коллекцию хочется рассматривать в деталях: ручная вышивка, гобелены, банты, нити – все это создано с особой любовью и заботой.

MALINA FASHION

Когда в зале потух свет, зрители услышали имитацию симфонии Вивальди "Времена года", которую исполнял истинный джентельмен в белом смокинге. После импровизированного оркестрового концерта прозвучали мелодичные слова на французском языке, говорившие "Потанцуете со мной, мадемуазель?". С первых секунд стало понятно, что действие переносится в столицу Франции – родину высокой моды.

Создательницы бренда MALINA FASHION создают сказку для каждой девушки – недаром их вечерние платья блистают на ковровых дорожках, облегая тела российских и зарубежных звезд. Наряды совершили путешествие сквозь время, затронув инфантильную эпоху рококо, бурные 20-е и, наконец, освоившись в современности. Ткани, сверкающие словно тысяча звезд, напоминают нам о вкусе Дейзи Бьюкенен из романа Фрэнсиса Скотта Фицжеральда "Великий Гэтсби". Струящиеся платья оттенка красной помады – прямая отсылка к голливудскому гламуру 30-х. Металлическое платье в стиле рокабилли не отказалась бы примерить сама Кэрри Брэдшоу. Все наряды соответствовали дресс-коду white tie, который предписывает неприличную роскошь облачения и наличие драгоценных украшений. Однако комбинезон в молочное кружево с золотым люрексом выделялся среди остальных комплектов, покрывая обладательницу пеленой таинственности и не до конца раскрывая всю правду о могуществе женского тела.