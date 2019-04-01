Бизнесмен Авдеев вошел в высший совет Федерации регби России
Авдеев входит в наблюдательный совет Московского кредитного
банка и является его основным бенефициаром. Кроме того, бизнесмен
председательствует в совете директоров компании "Инград",
занимающейся строительством в Москве и Подмосковье.
В 2017 году предприниматель стал владельцем футбольного клуба "Торпедо" и домашней арены черно-белых – стадиона имени Эдуарда Стрельцова. В прошлом месяце бизнесмен подписал спонсорский договор с регбийным клубом "Торпедо".
Кроме Авдеева, в состав совета вошел гендиректор "Мосэнергосетьстроя" Завен Овакимян, президент холдинговой компании "Сибирский цемент" Олег Шарыкин, экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и гендиректор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский. Высший совет возглавил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Инград" – крупный девелопер жилья в столичном регионе. Авдеев является основным владельцем компании.
Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, основанный в 1992 году. Более половины акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные – миноритарным акционерам. МКБ предлагает услуги для юридических и физических лиц.
Организация входит в ТОП системно значимых российских кредитных организаций. МКБ входит в восьмерку крупнейших отечественных банков по объему привлечения вкладов.
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