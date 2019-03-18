Звезды поздравили художника Даниила Федорова
В этот вечер тосты и добрые пожелания в адрес виновника торжества звучали среди картин в сопровождении классической живой музыки, поэзии, балетных этюдов и джазовых импровизаций.
Даниил Федоров – почетный академик Российской академии художеств. Картины мастера хранятся в собраниях российских музеев, в том числе в Московском музее современного искусства ММОМА, частных коллекциях и корпоративных собраниях компаний "Найк" и "Боско ди Чильеджи". Творчество Даниила Федорова отмечено наградами Министерства культуры РФ, Российской академии художеств, Московского Союза художников, Российского космического агентства, Международного альянса "Миротворец".
Персональные выставки живописца с неизменным успехом проходят на самых престижных площадках Москвы. Работы Даниила Федорова всегда смотрятся свежо и актуально, заряжают позитивным отношением к жизни. Он одинаково хорошо работает как в жанре классической живописи, так и в стилях поп-арта и гиперреализма.
Поздравили сына мать, заслуженный художник России Мария Федорова, и отец, заслуженный артист России Юрий Ильин.
Украшением торжественного вечера стало выступление актрисы и джазовой певицы Екатерины Директоренко.
На вечере присутствовали ценители и коллекционеры искусства Даниила Федорова. Среди гостей были замечены: Катя Лель, Митя Фомин, Алексей Гарбер, Константин Ивлев, Анна Чурина, Олег Климов, Алиса Толкачева, Дмитрий Булыкин с супругой, Юлианна Винер.
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