В Москве пройдет выставка INTERCHARM Professional 2019

Выставка INTERCHARM Professional, крупнейшее специализированное мероприятие индустрии красоты, пройдет в Москве 18-20 апреля 2019 года. Российские и зарубежные новинки, основные тенденции развития отрасли, насыщенная программа специализированных мероприятий, мастер-классы от признанных профессионалов, тысячи представленных брендов – все это на протяжении трех дней на комфортной выставочной площадке.
Выставка представлена специальными секциями, где можно не только выбрать уникальный продукт из
богатого ассортимента, но и обсудить последние разработки и тренды с другими
профессионалами отрасли:
- профессиональная косметика,
- специальная секция
"Грин Корнер: Натуральная косметика",
- косметология,
- парикмахерское дело,
- ногтевой сервис,
- профессиональная
декоративная косметика,
- оборудование, мебель и
аксессуары для салонов и студий красоты,
- оборудование и препараты
для перманентного макияжа,
- солярии, средства для
загара,
- ароматерапия, спа.
Врачи-косметологи, профессионалы эстетической
медицины, дерматологи, мастера перманентного макияжа, специалисты
нейл-индустрии и парикмахерского искусства, визажисты, трихологи и подологи,
руководители и владельцы салонов красоты и клиник смогут погрузиться в
восхитительную атмосферу мира бьюти и найти то, что из множества представленных
продуктов и мероприятий на площадке на 100% будет соответствовать именно их
потребностям и ожиданиям. Богатая программа позволит специалистам получить актуальную
информацию по важным для индустрии вопросам и увидеть тонкости работы
признанных профессионалов во время мастер-классов:
- конференция "Бизнес-кейсы для руководителей
салонов: Диагностика бизнеса" (18 апреля 2019 года),
- мастер-классы
по парикмахерскому искусству (18 апреля 2019 года),
- мастер-класс от Анны Эшвуд и Anna Eshwood Art Team (18 апреля 2019
года),
- косметологический конгресс InterCHARM Med (18-19 апреля 2019 года),
- форум о трендах, дистрибуции и продвижении профессиональных/салонных
бьюти-брендов Prof Beauty Brand (19 апреля 2019 года),
- мастер-классы "Ногтевой Десант" (19 апреля 2019 года),
- форум
"СПА-КОСМЕТОЛОГИЯ" с выдачей удостоверения
государственного образца о повышении квалификации (19-20 апреля 2019 года),
- конгресс "Сочетанные технологии в эстетической медицине" (20
апреля 2019 года),
- программа
InterCHARM Mentorship | Косметология (Учебные центры),
- мастер-классы
по перманентному макияжу (20 апреля 2019 года)
На сайте мероприятия уже можно приобрести билет по выгодной цене.