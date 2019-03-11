В Москве пройдет выставка INTERCHARM Professional 2019

Выставка INTERCHARM Professional, крупнейшее специализированное мероприятие индустрии красоты, пройдет в Москве 18-20 апреля 2019 года. Российские и зарубежные новинки, основные тенденции развития отрасли, насыщенная программа специализированных мероприятий, мастер-классы от признанных профессионалов, тысячи представленных брендов – все это на протяжении трех дней на комфортной выставочной площадке.



Выставка представлена специальными секциями, где можно не только выбрать уникальный продукт из богатого ассортимента, но и обсудить последние разработки и тренды с другими профессионалами отрасли:



профессиональная косметика,

специальная секция "Грин Корнер: Натуральная косметика",

косметология,

парикмахерское дело,

ногтевой сервис,

профессиональная декоративная косметика,

оборудование, мебель и аксессуары для салонов и студий красоты,

оборудование и препараты для перманентного макияжа,

солярии, средства для загара,

ароматерапия, спа.

Врачи-косметологи, профессионалы эстетической медицины, дерматологи, мастера перманентного макияжа, специалисты нейл-индустрии и парикмахерского искусства, визажисты, трихологи и подологи, руководители и владельцы салонов красоты и клиник смогут погрузиться в восхитительную атмосферу мира бьюти и найти то, что из множества представленных продуктов и мероприятий на площадке на 100% будет соответствовать именно их потребностям и ожиданиям. Богатая программа позволит специалистам получить актуальную информацию по важным для индустрии вопросам и увидеть тонкости работы признанных профессионалов во время мастер-классов:

конференция "Бизнес-кейсы для руководителей салонов: Диагностика бизнеса" (18 апреля 2019 года),

мастер-классы по парикмахерскому искусству (18 апреля 2019 года),

мастер-класс от Анны Эшвуд и Anna Eshwood Art Team (18 апреля 2019 года),

косметологический конгресс InterCHARM Med (18-19 апреля 2019 года),

форум о трендах, дистрибуции и продвижении профессиональных/салонных бьюти-брендов Prof Beauty Brand (19 апреля 2019 года),

мастер-классы "Ногтевой Десант" (19 апреля 2019 года),

форум "СПА-КОСМЕТОЛОГИЯ" с выдачей удостоверения государственного образца о повышении квалификации (19-20 апреля 2019 года),

конгресс "Сочетанные технологии в эстетической медицине" (20 апреля 2019 года),

программа InterCHARM Mentorship | Косметология (Учебные центры),

мастер-классы по перманентному макияжу (20 апреля 2019 года)

На сайте мероприятия уже можно приобрести билет по выгодной цене.





