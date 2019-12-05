Впервые в России: интерактивное шоу "Новогодняя Ёлка Nick Jr."

"Новогодняя Ёлка Nick Jr." – это незабываемое театральное впечатление для юных зрителей, которые попадут в мир любимых мультсериалов. Яркое представление расскажет увлекательную историю о приключениях хорошо известных персонажей из анимационных шоу "Щенячий Патруль", "Шиммер и Шайн", "Даша-путешественница" и "Вспыш и чудо-машинки". Оказавшись в волшебной стране анимации, дети столкнутся с таинственным героем, который планирует расстроить праздник. Их главной задачей станет вовремя вернуться домой и спасти Новый год.
В "Новогодней Ёлке Nick Jr." зрители увидят игру драматических актеров, декорации-трансформеры, постановочные трюки и спэцэффекты. Дети станут полноправными участниками шоу и вместе с любимыми персонажами подготовятся к наступлению главного зимнего праздника.
Перед представлением посетителей ждут мастер-классы, которые будут идти целый час: ребята научатся делать маски с героями мультсериала "Щенячий патруль", новогодние украшения и волшебные палочки с изображениями анимационных персонажей. Помимо этого, гости смогут посетить салон красоты, фотозону с ростовыми куклами Гончика, Скай и Даши-путешественницы, а также нанести аквагрим и принять участие в конкурсах. Все активности бесплатны, как и новогодний подарок, который получит каждый гость в возрасте до 12 лет.
Само представление продлится 45 минут и будет интересно зрителям дошкольного и младшего школьного возраста.