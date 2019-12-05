В Москве наградили героев со всей России

Проект "Героям – быть!" посвящен специалистам тяжелой промышленности, которые высаживают леса, спасают людей из пожара, помогают одиноким пенсионерам и детским домам, получают патенты на изобретения. В конкурсе участвовали слесари-электрики, инженеры, машинисты, химики-технологи, бухгалтеры из 65 регионов России.
Финалисты "Героям – быть!" – уникальные люди. Своим примером они показывают, что каждый человек способен сделать мир лучше, и для этого не нужны суперспособности.
В числе победителей проекта дайвер из Читы, организовавший масштабную акцию по очищению водоемов от мусора; первый и единственный в России почтальон, который доставляет почту на весельной лодке; специалист технического аудита и ее детский клуб "Четруша", помогающий тяжело больным детям, детям с ограниченными возможностями и ментальными нарушениями.
Мероприятие проходило в московском ресторане Omega Rooftop. Шампанское, фуршет с блюдами от одного из лучших шеф-поваров столицы, живая музыка, гости в костюмах и коктейльных платьях, российские звезды и блогеры – церемония больше напоминала светский раут, чем благотворительное мероприятие.
Проект "Героям – быть!" поддержали Айза Анохина, Катерина Шпица, Ирина Слуцкая, Лаура Джугелия, Дарья Мельникова, Митя Фомин, Роман Архипов, Анна Цуканова-Котт, Юлианна Караулова, Артем Качер, Элина Чага. Селебрити вручили награды победителям конкурса и рассказали о том, что для них значит благотворительность и кого они считают героями.
На церемонию "Героям – быть!" приехали победители и финалисты конкурса из разных уголков России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Гостей мероприятия ждал музыкальный сюрприз от певца Мити Фомина. Во время вручения награды он исполнил отрывок своего хита "Все будет хорошо".