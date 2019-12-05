Лучший подарок для чемпиона: мастхэвы от Gillette

Стремление быть первым, преодолевать препятствия и побеждать заложено в каждом мужчине. Сила, выносливость, внутренний стержень и абсолютная уверенность в себе делают его чемпионом. Он не останавливается на достигнутом, идет к новым вершинам и заботится о своих близких, ведь для них он настоящий герой – самый сильный, самый смелый, самый красивый. Он заслуживает самого лучшего подарка. Порадуйте своего героя – подарите ему Gillette!
Больше не нужно ломать голову, чем еще удивить своего любимого, отца, брата или коллегу. Бренд Gillette —мировой лидер инноваций в области бритья, предлагает достойные подарки для ваших чемпионов – эксклюзивные наборы с легендарными бестселлерами Gillette, среди которых найдется подходящий для каждого.
Gillette знает толк в трендах: хорошая бритва с триммером есть в вишлисте практически каждого мужчины. Даже простой "дежурный" набор заиграет новыми красками, если добавить к нему бритву премиум-класса, например, Gillette Fusion5 ProShield Chill в лимитированной подарочной серии с хромированной ручкой.
Бритвы семейства Gillette Fusion5 оснащены точным триммером для труднодоступных участков и ухода за усами и бородой, расположенным на обратной стороне кассеты. Уникальная технология Gillette Flexball, обеспечивающая идеальное повторение контуров лица, позволяет сбривать буквально каждый волосок. Пять тончайших лезвий с улучшенными краями, антифрикционным покрытием и прогрессивной геометрией сбривают волосы без усилий и позволяют равномерно распределять нагрузку, идущую от руки вниз по станку к каждому лезвию. Благодаря смазывающим полоскам, расположенным до и после лезвий, бритва защищает кожу от раздражения во время бритья. Gillette Fusion5 ProShield Chill четко повторяет контуры лица, деликатно обрабатывая даже самые сложные участки. Gillette Fusion5 ProShield Chill обеспечивает гладкое и комфортное бритье и помогает сделать линии баков, усов или бороды еще более четкими и ровными.
Gillette помогает мужчинам выглядеть на все 100%, чтобы каждый день наполнять победами и чувствовать себя чемпионами.
Стоимость набора: от 3329 до 3494 рублей.