На Флаконе пройдет новогодняя арт-ярмарка Happy Market

Окунуться с настоящее уютное счастье можно 21 и 22 декабря на арт-ярмарке Happy market, которая пройдет в рамках предновогоднего фестиваля-ярмарки "Рождественская разбериха" в дизайн-квартале "Флакон". На различных площадках фестиваля каждый найдет то, за чем пришел: самые яркие и особенные подарки, эко-изделия, авторскую одежду, ароматы, рождественский декор и новогодние игрушки.
В пространстве "КУБ" развернется новогодняя арт-ярмарка Happy Market. Три этажа площадки будут окутаны предновогодней суетой: здесь можно будет найти теплый свитер и модный шарф для холодной зимы, купить красивую посуду ручной работы для новогоднего стола, узнать, как украсить дом к праздникам и как правильно загадать желание под бой курантов так, чтобы оно обязательно сбылось.
На арт-маркете соберутся вдохновленные творчеством handmade мастера со всей России, чтобы презентовать свои уникальные изделия в маленьких тиражах: авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирные изделия, натуральную косметику, открытки и постеры, керамику, сладкие угощения и многое другое.
Для женской аудитории на Happy Market будет работать beauty-зона, где опытные стилисты проведут экспресс-консультации и помогут подобрать новогодние образы, а визажисты, тем временем, предложат участницам бесплатный праздничный макияж и покажут, как правильно скорректировать свой домашний уход и выбрать косметику, которая обеспечит хорошую защиту и питание кожи в холодное время года.
На третьем этаже арт-ярмарки в течение двух дней будет работать образовательный лекторий. В этот раз спикеры расскажут об особенностях travel-фото, бюджетных путешествиях, поделятся идеями для праздничного украшения дома в скандинавском стиле и проведут мастер-классы по созданию карты желаний, трендовому новогоднему макияжу и подбору стильных образов.
Образовательный формат разбавят творческие занятия. В частности, здесь будет организован мастер-класс по созданию новогодних открыток. Кстати, отправить свое поздравление можно будет сразу же и абсолютно бесплатно с помощью мобильного отделения службы доставки Boxberry. Упаковку участникам предоставят на месте, а подарки можно будет приобрести на самом маркете. Также на Happy Market состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего венка – яркого изделия, которое привлечет внимание каждого гостя и создаст поистине праздничную атмосферу. Партнер арт-ярмарки онлайн-школа английского языка "Skyeng" проведет туристическую викторину, участники которой смогут пройти тест на тему "Какая страна подходит именно тебе?" и получить приятные подарки от школы. А самые младшие гости смогут полепить из глины, расписать кукол и мягких игрушек.Вход на ярмарку свободный, участие в образовательной программе и beauty-зоне – бесплатное.