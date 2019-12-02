На Флаконе пройдет новогодняя арт-ярмарка Happy Market

Милое датское слово "хюгге" обозначает нечто хорошее и уютное. Прежде всего хюгге – это комфортная и безопасная среда, в которую хочется возвращаться. Это уютные посиделки в кругу друзей, ароматный чай, мягкие пледы, выпечка с корицей, какао и вкусный ужин в кругу семьи.

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