Киноманы Москвы ударились в ностальгию

Uber Russia выяснил, что в конце лета москвичи интересовались кинохитами 20-го века. Аналитики сервиса сделали такой вывод, подсчитав количество поездок в кинотеатры города за август и составив соответствующий рейтинг популярных мест.

Лидером топа стал киноклуб "Шоколадный метр" на Красном Октябре, в котором показывают культовые фильмы прошлого столетия. Вторым по популярности среди пользователей Uber оказался кинотеатр "Москва", а топ-3 замкнул горячо любимый жителями города "Соловей" на Красной Пресне.

В пятерку лидеров попали "Звезда" на Земляном Валу и Центр документального кино на Парке Культуре, что также свидетельствует о стремлении москвичей к новым знаниям. Чуть реже Uber вызывали в "Loft Cinema" на Сретенском переулке, "Пионер" на Кутузовском проспекте, "Факел" на Шоссе энтузиастов, "Романов Синема" и "Родину" в районе Соколиной горы – они заняли с 6 по 10 места рейтинга соответственно.

Рейтинг был составлен на основании доли поездок в каждый из кинотеатров выборки по отношению к общему количеству подобных заказов за последний месяц лета. Аналитики намеренно не брали во внимание сетевые и частные кинотеатры, которые находятся в торговых центрах. В случае заказа Uber по адресу ТЦ невозможно доподлинно проверить, собирался ли пользователь посетить кинотеатр или же просто приехал на шопинг в соседние магазины.