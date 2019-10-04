Киноманы Москвы ударились в ностальгию

Лидером топа стал киноклуб "Шоколадный метр" на Красном Октябре, в котором показывают культовые фильмы прошлого столетия. Вторым по популярности среди пользователей Uber оказался кинотеатр "Москва", а топ-3 замкнул горячо любимый жителями города "Соловей" на Красной Пресне.
В пятерку лидеров попали "Звезда" на Земляном Валу и Центр документального кино на Парке Культуре, что также свидетельствует о стремлении москвичей к новым знаниям. Чуть реже Uber вызывали в "Loft Cinema" на Сретенском переулке, "Пионер" на Кутузовском проспекте, "Факел" на Шоссе энтузиастов, "Романов Синема" и "Родину" в районе Соколиной горы – они заняли с 6 по 10 места рейтинга соответственно.
Рейтинг был составлен на основании доли поездок в каждый из кинотеатров выборки по отношению к общему количеству подобных заказов за последний месяц лета. Аналитики намеренно не брали во внимание сетевые и частные кинотеатры, которые находятся в торговых центрах. В случае заказа Uber по адресу ТЦ невозможно доподлинно проверить, собирался ли пользователь посетить кинотеатр или же просто приехал на шопинг в соседние магазины.
|
Рейтинг популярных кинотеатров по убыванию доли заказов Uber в августе 2019 года
|
Позиция в рейтинге
|
Название кинотеатра
|
Адрес
|
1
|
Шоколадный метр
|
Болотная наб. 9, стр. 1
|
2
|
Москва
|
Ул. Охотный Ряд,2
|
3
|
Соловей
|
Ул. Дружинниковская,15
|
4
|
Звезда
|
Ул. Земляной Вал, 18/22
|
5
|
ЦДК
|
Зубовский бул.,2
|
6
|
Loft cinema
|
Сретенский пер.,1, стр. 1
|
7
|
Пионер
|
Кутузовский просп.,21
|
8
|
Факел
|
Ш. Энтузиастов, 15/16
|
9
|
Романов Синема
|
Романов пер.,4
|
10
|
Родина
|
Семеновская пл.,5