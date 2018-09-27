Подведены итоги премии "Права потребителей и качество обслуживания"

Современный рынок товаров и услуг настолько разнообразен, что перед потребителем встает непростая задача – как не ошибиться с выбором. Ежегодная Премия и Форум "Права потребителей и качество обслуживания" уже 9 лет помогает в решении этой задачи, собирая на своей площадке лучших из лучших, которые не словом, а делом заслужили самое высокое доверие – доверие потребителя.

20 и 21 сентября в отеле RIXOS 5* (Сочи) прошел Форум, где компании не только представили свои успешные кейсы по работе с клиентом, но и обсудили новые идеи по организации торгового пространства для увеличения среднего чека, как говорить с клиентом в условиях культуры информационного изобилия, приняли участия в дискуссии о цифровом маркетплейсе.

Хэдлайнером Форума стал маркетолог и бизнес-тренер – Максим Поташёв – известный также как магистр игры "Что? Где? Когда?".

21 сентября на площадке "Сочи Казино и Курорт" состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов Премии "Права Потребителей и качество обслуживания". Награды были вручены более, чем в 10 номинациях, одна из которых посвящена финансовой грамотности, уровень которой за последний годы уверенно растет, в том числе благодаря открытости в предоставлении информации клиентам. Победителями Премии в номинации стали АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления", ООО МФК "Мани Фанни Онлайн", Страховая компания ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", ООО "Страховая компания "Ингосстрах –Жизнь", УРАЛСИБ Жизнь, ООО "ПРОМИНСТРАХ", КБ "Кубань Кредит" ООО, КИВИ БАНК (АО). За диджитализацию своих клиентских сервисов были отмечены ООО "АльфаСтрахование – ОМС", совместный проекта АО "Альфа-банк" и ООО "АльфаСтрахование-Жизнь".

"Основой идеологии нашей компании является выстраивание долгосрочных отношений с клиентом. Мы стремимся к максимальному доверию со стороны наших потребителей и уделяем особое внимание тому, чтобы сделать наши продукты, процессы, сервисы прозрачными, честными и понятными", – комментирует генеральный директор "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

"Премия – это оценка усилий НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления, направленных на развитие клиентских сервисов и коммуникаций, повышение качества обслуживания. Для фонда клиентоориентированность – базовая ценность, вокруг которой выстраиваются все взаимоотношения с более чем шестью миллионами наших клиентов", – Первый заместитель генерального директора НПФ "ГАЗФОНД пенсионные накопления" Антон Шпилев.

Наибольшее количество контактов современный потребитель имеет с retail-сферой. Бесчисленное количество производителей и практически неограниченный выбор товаров и услуг вынуждают отдавать предпочтение наиболее клиентоориентированным компаниям. По мнению оргкомитета Премии, лучшими в своих категориях стали следующие поставщики розничных услуг: ООО "Абсолют Страхование", Группа компаний "Правокард", Группа компаний "Орион", Суши Wok, Федеральная сеть салонов маникюра и педикюра "Пальчики", Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД", ОАО АК "Уральские авиалинии", Performance food, Стоматологическая клиника Smile-at-Once, Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, ООО "Ростелеком – Розничные системы", Салон красоты "Saxap", Химчистка Бианка, ООО Производственная компания АПС ДСК, ООО "Лион Групп", ООО "ВИП Лаундж" LLC VIP Lounge, Международная школа программирования для детей CODDY, сеть фитнес-клубов "С.С.С.Р.", WIFIRE (NETBYNET), Империал Парк Отель & SPA, Barvikha Hotel & Spa, Федеральная сеть фитнес-клубов "Территория Фитнеса", АО "Сити-XXI век", ООО "Зетта Страхование", Инвестиционно-риэлторская компания "Est-a-Tet", Стоматология "МиПоль", ООО "Европейская Юридическая Служба", ГК "Фундамент".

"Сеть Спортивных Сооружений России 25 лет на рынке спортивной индустрии. Наш подход к фитнесу в 21 веке – совокупность ценностей, форм и знаний в целях физического и интеллектуального развития человека. 29 клубов, 29 уникальных дизайнов, бассейны, СПА-центры, тренажерные залы, восточные единоборства, детский фитнес 24/7. Все к услугам активных москвичей и жителей Подмосковья!", – Генеральный директор сети фитнес-клубов С.С.С.Р. Сергей Савинов.

Начальник коммерческой службы Кузнецова Наталья: "Команда "Империал Парк Отель & SPA" всегда нацелена на то, чтобы развиваться, двигаться вперед, создавать новую интересную услугу для своих гостей. Новые проекты есть всегда, так что мы будем их разрабатывать и внедрять. За новыми проектами– будущее!".

Евгений Богданов, директор по развитию бренда Суши Wok: "Являясь лидером отечественного сегмента take away, Суши Wok вот уже 7 лет задает высокие стандарты для всей отрасли. Поэтому мы очень рады, что огромная работа компании над постоянным улучшением качества блюд и сервиса в Суши Wok оценена по достоинству!".

Заместитель Генерального директора ГК "Орион" Мария Жилина: "Мы ежедневно работаем над тем, чтобы стать лучше. Покупая спутниковое телевидение "Телекарта", абонент должен быть уверенным в совершении самой выгодной сделки. С нами должно быть удобно все: смотреть, настраивать, подключать/отключать, оплачивать и получать оперативные ответы на все интересующие вопросы. Спасибо экспертному жюри за высокую оценку этой работы".

Владелец компании Зелёный Артур: "Perfomance food гордится своими наработками и множеством положительных отзывов от благодарных клиентов. Каждая система питания – результат работы квалифицированных диетологов и опытных поваров, делающих все, чтобы пища была не только вкусной, но и полезной".

В свою очередь, в розничной торговле общественно значимую награду получили ООО "Алькор и Ко" (сеть магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль), Группа Компаний "О`КЕЙ", Shop&Show, BQ, Торговая марка РЕНЦ, КОМПАНИЯ ИРБИС, ООО "СМАРТ ОРАНЖ", ООО "Торговый дом "Лазурит", ООО "Бинооптик" Сеть салонов Бинооптика и Салон детской оптики Биноккио, Skinlite.

Армин Бургер, генеральный директор ГК "О`КЕЙ": "Мы благодарим членов экспертного совета Премии за высокую оценку и хотим выразить особую благодарность нашим покупателям. Именно их доверие и лояльность помогли нам стать победителем в категории "Лучшая цена". Это вдохновляет и мотивирует нас на дальнейшее развитие и движение вперед, чтобы наши покупатели получали свежую продукцию по лучшим ценам".

Генеральный директор BQ Владимир Пузанов: "Мы рады стать лауреатами в номинации "Розничная торговля", категории "Смартфоны". Эта победа свидетельствует о высоком доверии наших пользователей и о том, что бренд BQ движется в нужном направлении, создавая надежные и доступные решения!"

Главным критерием при выборе товаров народного потребления становится оптимальное соотношение цены и качества. Часто отдельные линейки товаров производителя становятся наиболее востребованными, что свидетельствует о высоком соответствии продукции потребительским ожиданиям. Среди таких участников Премии лауреатами стали ООО "МАПЕД РУС", LUNDENILONA, ООО "Орифлэйм Косметикс", MIXIT, NIVEA MEN, ОАО "Фаберлик", POLARIS, Сеть гипермаркетов "Лента", THE LIVE COFFEE company – Бренд Le Petit NUAGE, ООО "Семушка", ASUS, ЗАО "Мирра-М".

Лауреатами Премии в этом году стали также интернет-магазины: ООО "Спим.Ру", Фирменный интернет-магазин ASUS shop, THERMOS RUS LLC, ТОЙ.РУ, Enhel Group Company.

Сергей Кудрявцев, Директор по сервису компании ASUS в России и странах СНГ: "Современная экономика и современный темп жизни ставят новые задачи для бизнеса – быть на самой волне передовых технологий, использовать самые последние достижения информационных технологий, слушать и слышать своих потребителей и партнеров, немедленно реагировать на изменение ситуации на рынке. Очень рады принять участие в дискуссиях с инновационными лидерами в области интернет продаж – это несомненно будет интересно и полезно всем участникам дискуссии!".

"Ведение бизнеса в сегменте детских игрушек безусловно накладывает на компанию социальную ответственность. Наши покупатели доверяют нам сам дорогое, что у них есть – развитие и радость детей. Именно поэтому в магазинах сети "Той.ру" представлены только высококачественные игрушки от ведущих мировых производителей, прошедшие все необходимые сертификации", – генеральный директор ТОЙ.РУ Александр Смирнов.

Анелия Монтес, руководитель отдела маркетинга THERMOS RUS LLC: "Компании THERMOS RUS LLC было очень важно принять участие в данном форуме и премии, поскольку за более чем 100 летнюю историю бренда THERMOS, мы достигли больших успехов в контроле качества производимой продукции. Нам важно поделиться опытом и дать уверенность своим потребителям в безопасности".

Стоит отметить, что взаимодействие с корпоративными потребителями – тема, требующая отдельного внимания, ведь ценность каждого клиента в сегменте В2В особенно велика. Оргкомитет Премии "Права потребителей и качество обслуживания" выделил компании, которым удается достигать долговременных партнерских отношений со своими клиентами: Юридическая компания "Варшавский и партнеры", ООО "Русский Нестандарт", АО АльфаСтрахование.

Управляющий партнер Варшавский Владислав: "Наша юридическая компания "Варшавский и партнеры" принимает участие в мероприятиях компании "Социальные проекты" не первый год. Отличная организация, дружелюбная обстановка, масса новых и знаковых людей – вот, что отличает этих ребят. Премия "Права потребителей и качество обслуживания" – своего рода маяк, который позволяет выбрать потребителю классного и надежного исполнителя!"

Оргкомитетом Премии был учрежден ряд специальных номинаций, победителями которых стали АО "НПФ Согласие", ФСК "Лидер", ТелеМед, Редакция газеты "Вечерняя Москва" и Московская торгово-промышленная палата.

"Компания "ТелеМед" рада получить награду в номинации "Профессиональный вклад в развитие рынка телемедицинскиих услуг". Несмотря на то, что такой сервис - новый для российского рынка, мы уверены, что потребители уже по достоинству оценили качество и удобство дистанционных консультаций с врачом. Занимайтесь спортом, любимым делом, семьёй, а все вопросы здоровья и защиты ваших прав мы возьмём на себя", – Ольга Сельващук, заместитель генерального директора ООО "ТелеМед".

В номинации "СМИ для потребителей" были отмечены ИД "Аргументы и факты" и Бортовой журнал "Аэрофлот". Победители в номинации "Франшиза года" стали "Компания Метро кэш Энд Керри, программа франчайзинга Фасоль" и Рефинансируй.рф.