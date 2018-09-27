В Москве пройдет гастрономический фестиваль “Золотая осень”

Выбирать продукты и дегустировать кулинарные шедевры можно будет на площадках по всему городу: в этом году фестиваль охватит не только традиционные адреса “Московских сезонов” в центре и других городских округах, но и ярмарочные площадки.

Продуктовое разнообразие ждет гостей на площадках “Золотой Осени” на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, улицах Новый Арбат, Городецкая и Профсоюзная, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Юности в Зеленограде.

Будут на фестивале и тематические площадки, посвященные одному определенному виду продуктов: на улице Кузнецкий мост развернется фестивальная “Сырная ярмарка”, а на переходе от Манежной площади к площади Революции ежедневно будет работать “Рыбная ярмарка” с самым большим выбором рыбы и морепродуктов.

Украшать площадки “Золотой осени” будут необычные композиции из тыкв и цветов, посвященные всеми любимым сказкочным историям. Например, на Манежной площади появятся арт-объекты на тему сказки “Волшебник Изумрудного города” – четырехметровый “воздушный шар”, впечатляющий “Замок волшебника”, тыквенно-цветочное поле. По соседству, на переходе от Манежной площади к площади Революции, можно будет увидеть “Волшебный корабль” из одноименной сказки и “космический пейзаж” из “Тайны третьей планеты”. Площадку “Золотой осени” на площади Революции украсит “Волшебный фонтан из тыкв”, а на Городецкой улице развернется инсталляция на тему Средневековой ярмарки.

Для украшения фестивальных площадок дизайнеры используют более 100 тонн тыквы и порядка 10 тысяч живых растений (часть из них осталась после проведения фестиваля “Цветочный джем”).

Кроме того, гостей “Золотой осени” ждут многочисленные кулинарные и творческие мастер-классы, а также концерты, интерактивные программы и другие развлечения для всей семьи! Вход на все мероприятия фестиваля – свободный для всех желающих.

Осенний гастрономический фестиваль цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны” пройдет в Москве уже в четвертый раз. В прошлом году “Золотую осень” посетили более 6 млн человек. В сумме гости фестиваля приобрели 180 тонн мяса, рыбы и сыров!