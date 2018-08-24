Концерты российских звезд в "Олимпийском": "Зачем молчать, когда есть голос!"

Три концерта с участием российских звезд в столичном СК "Олимпийский" организованы специально для молодых активных москвичей. 20, 21 и 22 сентября 2018 года в СК "Олимпийский" пройдут три масштабных концерта "Зачем молчать, когда есть голос!" с участием топовых российских артистов. Зрителей ждут яркое современное шоу с использованием новых технологий и модная музыка.

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