Концерты российских звезд в "Олимпийском": "Зачем молчать, когда есть голос!"

Концерты проведут телеведущий Иван Чуйков и видеоблогер и телеведущая Ида Галич.
Каждое шоу начнется с зажигательного сета от Swanky Tunes. На концерте прозвучат песни, которые знает и любит вся страна, в исполнении более 25 популярных артистов. В концертах "Зачем молчать, когда есть голос!" примут участие Полина Гагарина, группа SEREBRO, Алексей Воробьев, Елена Темникова, Джиган, IOWA, Кравц, Eva Simons, M-Band, Мот, Клава Кока, Миша Марвин, Эмма М, группа "Френды", Скруджи, Natan, Эльвира Т, Artik & Asti, группа "Градусы", Мари Краймбрери, Саша Санта, группа "Пицца", Quest Pistols Show, MARUV, ST, Кан, Жак Энтони, Марсель и другие.
Билеты на концерт смогут
получить все жители Москвы в возрасте от 18 до 30 лет на избирательных участках
9 сентября. Чтобы попасть на концерт, билет необходимо зарегистрировать на
сайте golosa2018.ru и выбрать подходящую дату.
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