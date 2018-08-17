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Столичные таксопарки приведут в порядок

Фото: instagram.com/mostaxiru
На днях в Москве состоялся VI Международный Евразийский форум "Такси", посвященный вопросам оптимизации и комплексного развития таксомоторной отрасли. За два дня участники форума обсудили стратегию развития и практические вопросы таксомоторной отрасли, а также подвели итоги работы такси во время проведения Чемпионата мира по футболу в 11 городах России. Важным результатом работы МЕФТ-2018 стало решение вопроса об ускорении принятия решения в области регулирования деятельности данной отрасли. 
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Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы такси и акцентировал свое внимание на ряде проблем. "Среди 30 миллионов человек, которые каждый день передвигаются в Москве, приходится чуть более 700 тысяч такси. Что такое 700 тысяч? Это уменьшение на 10% частных машин на дорогах Москвы. Что значительно сокращает количество "пробок" на главных дорогах города. Такого результата смогли достичь благодаря ряду мер, которые реализовали Московские власти. В первую очередь была обновлена почти половина таксопарков, начиная с 2012 года. На обновление было выделено более полумиллиарда рублей. В 2018 году на эти цели мэрия запланировала выделить еще 200 миллионов. И эти вложения очень оправданы, так как в этом бизнесе, на данный момент, заняты более 100 тысяч человек. Однако в отрасли существует еще ряд ощутимых проблем. Необходимо навести в аэропортах идеальный порядок, на вокзалах еще есть над чем поработать. Также с профессионализмом некоторых таксистов, которые ездят далеко не всегда с Российскими правами, что создает очень серьезную проблему, связанную с безопасностью на наших дорогах. Но при тесном взаимодействии с правоохранительными органами и представителями законодательной власти эти вопросы нам удастся решить", – заметил градоначальник.

Заместитель мэра города Москвы Максим Ликсутов в своем выступлении отметил проблему статуса агрегаторов такси. "Одна из первостепенных задач – пояснить статус агрегаторов такси. В основном, это введение в закон понятий, кто такой интернет-агрегатор такси, через который в Москве формируются почти 90% заказов. Определение меры именно их ответственности перед пассажирами", – отметил он.

Об итогах форума так же высказались и лидеры рынка. Коммерческий директор "Мостакси" Наталья Маринич рассказала Dni.Ru о перспективах оптимизации и развития отрасли и ближайших перспективах. "В конце года ожидается принятие закона, который полностью урегулирует перевозки в стране. Этот закон долго обсуждался, потому что он должен учесть специфику таксомоторных перевозок по всей России. И соединить в себе деятельность таксомоторных парков, агрегаторов и онлайн-сервисов, при этом учесть интересы пассажиров. Нужно понимать, что этот закон введет единые правила, как для таксомоторных парков, так и для онлайн-сервисов. Ужесточится борьба с нелегальными перевозками. То есть будут единые правила игры для всех участников процесса перевозки. Это приведет рынок в более цивилизованный вид, и оздоровит конкуренцию между участниками рынка. Многие спикеры говорили, что после введения этого закона перевозчики выйдут в другую плоскость, где упор будет делаться на качество и безопасность перевозки пассажиров", – пояснила Маринич. По словам эксперта, при вступлении этого закона в силу, с рынка уйдут нелегальные схемы и некачественные перевозки, что упростит и улучшит работу компаний-перевозчиков. Наталья Маринич подчеркнула, что для "Мостакси" и других компаний, имеющих свой автопарк, закон имеет огромное значение. 

Коммерческий директор "Мостакси" Наталья Маринич. Фото: пресс-служба

"Мы уже развиваем конкуренцию именно в сторону качества обслуживания пассажира. На данный момент, конкуренция возникает по принципу – кто предложит низкие тарифы за счет ухудшения качества. Это очень печально для нас и очень опасно для клиента.  Мы уже сейчас делаем акцент на качество перевозок пассажиров, при этом у нас стабильные и прозрачные тарифы. Именно поэтому 80% клиентов пришли к нам по рекомендации своих друзей и постоянно пользуются нашими услугами. Необходимо отметить новую тенденцию в выборе перевозчика пассажиром. В последнее время пассажиры начали чаще обращать внимание на качество и серьезнее относиться к вопросам безопасности перевозок. Мы же, в свою очередь, уделяем особое внимание вопросам безопасности и гарантируем, что наши автомобили обязательно проходят техосмотр перед выходом на линию, а водители – медицинский осмотр. Мы контролируем график работы водителей и не позволяем водителям перерабатывать. И если новый закон будет направлен на усиление ответственности перевозчика перед пассажиром, предложит меры контроля за соблюдением этих правил, ужесточит наказание за нарушения, мы будем очень рады этому и поддержим этот закон на все 100%. Мы понимаем, насколько высока ответственность, когда ты везешь человека", – добавила Наталья Маринич.

Эксперт также отметила, как важно поднимать уровень осведомленности самого клиента. Пассажир должен знать, на что обратить внимание при выборе такси, какие меры надо принять, чтобы поездка была максимально безопасной. В Москве это, в первую очередь, внешний вид автомобиля. По новым правилам машина должна быть желтого или белого цвета, оклеена по требованиям такси Подмосковья (желтая полоса в верхней и серая полоса в нижней части корпуса, шашечный пояс по периметру). Обязательный атрибут – фонарь-"шашечки" на крыше автомобиля. Внутри салона стоит обратить внимание на наличие тарифов (в этом документе должны быть указаны реквизиты компании) и ID карта водителя, на которой должна быть фотография и ФИО водителя.  У самого водителя должен быть путевой лист с актуальной датой (с отметками выпускающего механика и медицинского работника), разрешение на перевозку пассажиров на территории Москвы/Московской области. Пассажир имеет право попросить посмотреть эти документы. По окончанию поездки водитель должен выписать квитанцию БСО, с указанием маршрута, временем и стоимости поездки. 

Представитель "Мостакси" подчеркнула, что для официальных лицензированных компаний качество услуг и безопасность пассажира стоят на первом месте, но и сам пассажир должен соблюдать определенные правила: обязательно пристегивать ремни безопасности, не только при посадке на переднее сиденье, но и при поездке на заднем сидении, не пить горячие напитки в салоне автомобиля, в поездке с детьми обязательно заказывать автомобиль с детским креслом или бустером. Именно ответственность и со стороны перевозчика, и со стороны пассажира значительно улучшит качество услуг и снизит риски.  

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