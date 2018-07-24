В Москве пройдет первый фестиваль "Букинист"

“В этом году мы решили впервые провести большой букинистический фестиваль. Он будет идти на Новом Арбате целых три месяца - с 20 июля и до 21 октября. На четырех фестивальных площадках гости найдут порядка 30 торговых точек с самыми различными книгами, причем многим изданиям на этом букинистическом фестивале уже более 100 лет.

Как это традиционно происходит на наших фестивалях – будут проводиться мастер-классы, будет формат буккроссинга (то есть вы сможете прийти и оставить свою любимую книгу и выбрать что-то интересное из того, что оставляют другие горожане). Ну и само собой в фестивальных точках общепита можно будет найти интересные блюда – приготовленные по любимым рецептам известных писателей”, – рассказал Алексей Немерюк.

По его словам, первый московский букинистический фестиваль смело можно назвать семейным. Взрослых заинтересуют редкие книги, детей – иллюстрированные издания любимых детских книг разных лет. Юные посетители познакомятся с книгами, которые еще в детстве читали их бабушки и дедушки.

Запланированы выставки, презентации книг, открытые встречи с известными писателями, мастер-классы, литературные чтения. Также на площадках пройдут концерты. В частности, молодые и талантливые актеры театра “Школа драматического искусства” исполнят произведения российских и зарубежных авторов.

На букинистическом фестивале можно будет найти книги, которые сегодня не купишь в обычном магазине. Это собрания сочинений, выпущенные в советское время – до 1967 года, прижизненные издания А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского.