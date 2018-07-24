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Пресс-релизы

В Подмосковье пройдет ежегодный федеральный фестиваль воздухоплавания

Фото: Пресс-служба
Ежегодный федеральный фестиваль воздухоплавания "Московское небо" состоится 25 и 26 августа на аэродроме "Черное" АО МАРЗ в Балашихинском района Московской области, всего в 12 км от МКАД. Для влюбленных в небо всех возрастов будет представлен весь спектр авиационных и авиамодельных развлечений. 
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На территории свыше 70 гектар будут представлены все передовые достижения в области летной роботехники и авиамоделирования, авиационного спорта, уникальные реактивные модели самолетов и тепловые аэростаты, гонки дронов и соревнования по воздушному бою кордовых самолетов, мастер-классы по изготовлению самолетов и воздушных змеев, парапланы, планеры и настоящие легкомоторные самолеты. Участниками фестиваля станут лучшие авиационные и авиамодельные спортивные клубы со всей России и других стран мира, а также клубы технического моделирования. "Московское небо" - единственный в нашей стране фестиваль, на котором летают практически все классы авиамоделей,  от "детских" метательных планеров и бумажных самолетов и до вершины авиамоделизма – реактивных моделей, развивающих скорость до 250 км/ч.

В гонке дронов "Moscow Sky Dron Racing" примут участие лучшие пилоты со всего мира. В субботу 25 августа 16 пилотов из разных стран будут соревноваться на уникальной трассе – одна из частей трассы для большей зрелищности будет проходить сквозь музыкальную сцену фестиваля. В воскресенье будут состязаться только российские пилоты, и эти соревнования станут этапом национальной серии гонок дронов RDR. Хедлайнером соревнований станет один из сильнейших пилотов в мире Владимир Иванов – серебряный призер Red Bull DR.One (2017) и участник World Drone Race (2016), много лет проживающий и тренирующий в ОАЭ. Пилоты гонки поборются за главный приз 250 000 рублей.

Фото: Пресс-служба

Одной из самых зрелищных частей программы станут показательные выступления пилотажной группы моделей самолетов с реактивными двигателями. Опытные пилоты продемонстрируют высший пилотаж: мертвые петли, бочки, пролет на "ноже" и другие не менее сложные фигуры. Среди участников – руководитель клуба RUSJET и Чемпион мира в классе радиоуправляемых моделей копий Павел Лапшов. Современные маневренные модели вертолетов исполнят специально поставленный "танец" в небе под музыку. В показательных выступлениях легких радиоуправляемых пилотажных моделей самолетов примут участие более 30 пилотов, среди которых мастера спорта международного класса, а ас пилотажа Павел Белов выполнит показательные полеты прямо у главной сцены фестиваля.

На летном поле пройдут соревнования по воздушному бою радиоуправляемых моделей  – Кубок Москвы и Московской области по радиоуправляемым самолетам воздушного боя в классе "Союз-500".  Цель соревнований – "отрубить" максимальное количество кусков бумажной ленты, привязанной к хвосту самолета противника. Единовременно в воздух поднимутся и примут участие в жарких боях более десяти моделей самолетов времен Великой Отечественной Войны.

На специально построенном кордодроме спортсмены-авиамоделисты проведут показательные воздушные бои, продемонстрируют полет пилотажных моделей.

Все желающие смогут покататься на воздушном шаре, для чего на площадке появятся свыше 10 огромных тепловых аэростатов. На выставке авиационной техники соберут самые красивые образцы малой авиации: бипланы, дельтапланы и планеры. Также в экспозиции будут представлены исторические самолеты Ан-2, вертолеты Ми-2, восстанавливаемый силами авиазавода вертолет Ми-4: простоявший десятки лет на базе хранения, сейчас он восстановлен до летного состояния. Уникальная коллекция старинных авиационных двигателей, собранная сотрудниками Московского авиаремонтного завода будет впервые продемонстрирована публике. Кроме того, зрители увидят, наверное, самый необычный самолет малой авиации России - изготовленный в 1959 году Dornier Do27.

Инструкторы Федерации планерного спорта России расскажут, как и почему летают планеры и как управлять ими в воздухе. Гостем фестиваля станет легендарный учебный планер Бланик, он будет открывать утреннюю воздушную программу фестиваля, его пилотом станет председатель Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

Фото: Пресс-служба

За детскую программу фестиваля отвечает автор проекта "Маленький Самолетик" Юрий Рождествин, уже многие годы занимающийся авиамоделизмом. На детской площадке дети смогут изготовить свой собственный планер, воздушный змей, стать участником авиамодельных соревнований и, если планер будет собран очень аккуратно, то запустить его в дальний полет. Кроме того, оба дня в режиме нон-стоп будут проходить детские соревнования по пилотированию самолетов, и юные посетители фестиваля сразятся за звание лучшего пилота. А в кабине настоящего ЯК-40 под руководством опытного инструктора можно почувствовать себя настоящим летчиком – совершить виртуальный взлет, полет и посадку, ведь кабины будут оборудованы в точности как в реальном самолете со штурвалом, педалями и приборами.

В лектории пройдут лекции об авиации и автограф-сессии с известными летчиками, космонавтами и конструкторами.

Оба дня зрителей ждет насыщенная музыкальная программа на уровне крупнейших фестивалей страны. Хедлайнером музыкальной программы 25 августа станет выступление популярнейшего народного  артиста Трофима, а закроет фестиваль 26 августа легендарная российская рок-группа "Чайф" с полноценным концертным сетом.

Обеспечит питание на фестивале современный фудкорт из 20 фудтраков.

Организаторы фестиваля "Московское небо" призывают всех зрителей пользоваться общественным транспортом и добираться на электричке от Курского вокзала или станции метро "Площадь Ильича" до станции "Черная" (ок. 30 минут), дорога от станции до летного поля занимает 4 минуты. Самые нетерпеливые гости смогут прилететь на фестиваль на собственном самолете или вертолете. 

График работы:

25 августа 11:00-23:00

26 августа 11:00-22:00

Стоимость билета (стоимость действительна до 15 августа, после планируется повышение):

Взрослый на 1 день – 1200 рублей

Взрослый на 2 дня – 2000 рублей

Дети до 6 лет – бесплатно

Дети 7-14 лет – 600 рублей

Многодетные, пенсионеры, инвалиды – 50% скидка, отдельные категории – бесплатно

Парковка на территории фестиваля – 700 рублей, парковка на прилегающей территории – 500 рублей

Количество билетов ограничено. 

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