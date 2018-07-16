Большой Фестиваль Италии пройдет в саду Эрмитаж

В саду Эрмитаж в Москве 28-29 июля пройдет Второй Большой Фестиваль Италии/Grand Italia Fest, организованный Национальным Агентством Италии по Туризму ENIT при поддержке Посольства Италии в Москве. На два дня парк станет порталом в яркую, вкусную, шумную и веселую Италию.

Старт фестивалю даст парад знаменосцев. Этот жанр возник после первых реконструкций рыцарских турниров в середине прошлого века в городе Ареццо. В средние века знаменосцы со стягами и гербами рыцарей играли видную роль в военных походах, процессиях и торжествах. Сейчас жанр вырос в отдельный вид уличного искусства. "Игры флагов", как их называют, динамичное и незабываемое зрелище, объединяющее музыку, акробатику и хореографию. На фестивале в Москве выступит один из самых известных коллективов Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.

На главной сцене фестиваля выступят артисты и исполнители из России и Италии, специально приглашенные на фестиваль. Итальянская опера и любимая всеми итальянская эстрада вживую будут звучать все выходные. Меццо-сопрано итальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena Диляра Муравицкая и баритон Александр Полковников исполнят известные арии итальянской оперы. С сольным концертом выступит певец и музыкант-виртуоз Альберто Чикарелли.

А вечером на большом экране можно будет посмотреть новые итальянские комедии.

Отдельная зона будет посвящена Итальянской ферме – часть парка преобразится и станет копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и веселыми развлечениями. А на соседнем Mercato можно будет приобрести фермерские продукты или примерить на себя роль винодела и научиться давить виноград под музыку и танцы, и сделать отличные снимки на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда.

Основной точкой притяжения станет, разумеется, зона итальянской кухни. Паста, пицца, ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе самого лучшего качества можно будет отведать на стилизованной итальянской улочке и на Piazza del Gusto.

Ценители эксклюзивных вещичек смогут приобрести уникальные винтажные вещи из Италии – посуду, украшения и аксессуары на настоящем итальянском Vintage Bazar.

В зоне Italia D'Arte пройдут вернисаж и мастер-классы по живописи. В Литературной зоне можно будет купить или обменять на бук-кроссинге книги на итальянском языке или книги на русском языке об Италии, а также послушать стихи на итальянском. Рядом будет работать школа Итальянского языка и увлекательный Лекторий,

Запланировать свое следующее путешествие в Италию гости смогут здесь же на Travel-Маркете. В дни фестиваля для всех гостей будут действовать специальные скидки на организацию поездки.

В Морской зоне фестиваля гостей ожидает сюрприз. Все желающие смогут примерить на себя роль капитана настоящей большой парусной яхты, постояв за штурвалом и освоив азы навигации.

Маленькие гости тоже не останутся без внимания. Для них предусмотрена зона Италия для детей – еще один довод в пользу того, чтобы отправится на фестиваль всей семьей. Веселые мастер-классы, анимация, конкурсы и интересные задания, которые познакомят детей с Итальянскими традициями.

Вход свободный.