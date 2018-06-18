В Крылатских холмах состоялся тест-драйв Skoda Kodiaq
Мероприятие посетили: актеры Сергей Рудзевич, Илья Коробко, Роман Полянский с семьей, Евгений Кулик, актрисы Полина Гренц, Юлия Маргулис с супругом, Екатерина Директоренко с сыновьями, Серафима Низовская, Ирина Брагина, Анна Орис, Екатерина Молоховская, кинопродюсер Ольга Андрианова с дочкой Алисой, телеведущие Ирина Сашина, Игорь Лантратов, рэп-исполнитель NJohn, продюсер Ольга Светлая, дизайнер Наталья Душегрея с семьей.
Юлия Маргулис призналась, что впервые прокатилась по такой экстремальной трассе и осталась в восторге! А мама четверых детей Ирина Сашина отметила, что семиместный Škoda Kodiaq – отличный выбор для большой семьи.
В этот день было пройдено более 120 тест-драйвов! Гости мероприятия в экстремальных условиях мототрассы оценили многочисленные возможности и достоинства семиместного внедорожника от Škoda. Больше всего их впечатлили система кругового обзора Area View и ассистент подъема в гору и спуска с горы. И, конечно же, уже полюбившиеся клиентам марки решения Simply Clever: защита кромок дверей, зонтики в дверях автомобиля и система smart link, позволяющая управлять телефоном с помощью голоса.
Нужно отметить, что всего за год продаж в России Kodiaq стал обладателем более 28 международных наград и титулов, и получил 5 звезд теста безопасности Euro NCAP.
Собравшиеся гости проходили не только реальный, но и виртуальный тест-драйв Škoda Kodiaq и активно участвовали во многочисленных конкурсах с призами от партнеров мероприятия. За красоту собравших дам в бьюти-зоне отвечала стилист Елена Панаит. Участники мастер-классов от мастерской "Июль" смогли забрать на память собственноручно разрисованные футболки и бейсболки. Также гости демонстрировали свои художественные способности, приняв участие в рисовании уникальной картины вместе с мастерами арт-студии "Кисточка".
Пока взрослые проходили тест-драйв, малыши были в надежных руках профессиональных аниматоров в детской зоне от кафе "АндерCон", где они с восторгом готовили для себя и родителей разные вкусности, играли и танцевали.
То, что KODIAQ – просторный семейный автомобиль подтвердили и гости, приехавшие на тест-драйв не только с детьми, но и домашними животными. Места хватило всем!
Перед стартом Espresso Club "заряжал" водителей чашечкой ароматного кофе от Caffitaly. В честь праздника представители компании подготовили для гостей уникальное предложение, а в конце вечера была разыграна стильная и многофункциональная кофемашина.
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