Искатели приключений отправляются на Мальдивы
Разноцветные рыбы, креветки, морские черепахи и даже акулы, которых, к слову, не стоит бояться – все это ждет вас на курорте Velassaru Maldives.
Здесь трепетно относятся к каждому гостю, поэтому этот привлекательный вид отдыха тщательно продуман – есть варианты погружений для новичков с опытными инструкторами, а также составлен уникальный маршрут для продвинутых дайверов в заповеднике Protected Marine – во время прохождения по "каналу" можно любоваться серыми рифовыми акулами и другими экзотическими обитателями морских глубин.
Почувствовать себя настоящим искателем приключений здесь легко – стоит лишь отправиться на затонувший корабль. Поросший водорослями, он словно ожившая детская мечта из фильмов про сокровища. Возможности для погружений практически безграничны, поэтому каждый сможет отрыть для себя красоту Мальдивских островов.
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