Юрий Грымов сделал предложение кандидатам в президенты
"Я посмотрел телевизионные дебаты кандидатов и испытал чувство стыда за участников, – заявил режиссер. – Обращаюсь к ним: уважаемые господа и дама, вы наверняка пользуетесь услугами политтехнологов и прочих специалистов. Не знаю, какие советы они вам дают; мне кажется, не очень правильные – судя по тому, что я видел на телеэкране. Я призываю вас обратиться к человеку, который давно доказал, что прекрасно разбирается в тончайших нюансах человеческих взаимоотношений – в том числе в сфере политики. Имею в виду Шекспира. В нашем театре в преддверии президентских выборов выходит спектакль “Юлий Цезарь”. Приходите, посмотрите – возможно, вы узнаете себя в ком-то из персонажей, найдете в этом великом произведении ответы на какие-то актуальные для вас вопросы".
Грымов напомнил, что пьесу английского драматурга вскоре после постановки в МХТ в 1903 году запретили, и этот запрет просуществовал на протяжении всего прошлого столетия.
"Я понимаю, почему “Юлия Цезаря” запретили сначала при царе, а затем и при Советах: это очень точный “портрет” власти, рассказ о ее природе и предназначении, о том, как люди стремятся к ней, порой не понимая всей тяжести бремени, которое она возлагает на их плечи, или, наоборот, осознанно берут на себя ответственность за судьбы государств и народов, – отметил режиссер. – Задумываться об этих вопросах в советское время было не принято. Надеюсь, эти времена прошли, и сегодня мы вновь можем увидеть великое и всегда актуальное произведение Шекспира на театральной сцене".
Юрий Грымов рассказал, что на премьеру в кассах театра "МОДЕРН" будут зарезервированы по два билета на имя каждого из восьми официально зарегистрированных кандидатов в президенты – Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.
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"Юлий Цезарь" – трагедия Уильяма Шекспира, в центре сюжета которой – заговор против римского императора Гая Юлия Цезаря (100—44 гг. до Р.Х.) и его убийство. Пьеса была написана в 1599 году. На большой театральной сцене в России эта пьеса в последний раз была поставлена в Московском художественном театре под руководством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в 1903 году.
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