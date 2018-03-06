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Юрий Грымов сделал предложение кандидатам в президенты

Юрий Грымов. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Художественный руководитель московского драматического театра "МОДЕРН" Юрий Грымов, поставивший на сцене театра спектакль "Юлий Цезарь" по одноименной пьесе Шекспира, считает, что участникам президентской предвыборной кампании 2018 года будет небесполезно посетить премьеру спектакля, которая состоится 7 марта.
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"Я посмотрел телевизионные дебаты кандидатов и испытал чувство стыда за участников, – заявил режиссер. – Обращаюсь к ним: уважаемые господа и дама, вы наверняка пользуетесь услугами политтехнологов и прочих специалистов. Не знаю, какие советы они вам дают; мне кажется, не очень правильные – судя по тому, что я видел на телеэкране. Я призываю вас обратиться к человеку, который давно доказал, что прекрасно разбирается в тончайших нюансах человеческих взаимоотношений – в том числе в сфере политики. Имею в виду Шекспира. В нашем театре в преддверии президентских выборов выходит спектакль “Юлий Цезарь”. Приходите, посмотрите – возможно, вы узнаете себя в ком-то из персонажей, найдете в этом великом произведении ответы на какие-то актуальные для вас вопросы".

Грымов напомнил, что пьесу английского драматурга вскоре после постановки в МХТ в 1903 году запретили, и этот запрет просуществовал на протяжении всего прошлого столетия.

"Я понимаю, почему “Юлия Цезаря” запретили сначала при царе, а затем и при Советах: это очень точный “портрет” власти, рассказ о ее природе и предназначении, о том, как люди стремятся к ней, порой не понимая всей тяжести бремени, которое она возлагает на их плечи, или, наоборот, осознанно берут на себя ответственность за судьбы государств и народов, – отметил режиссер. – Задумываться об этих вопросах в советское время было не принято. Надеюсь, эти времена прошли, и сегодня мы вновь можем увидеть великое и всегда актуальное произведение Шекспира на театральной сцене".

Юрий Грымов рассказал, что на премьеру в кассах театра "МОДЕРН" будут зарезервированы по два билета на имя каждого из восьми официально зарегистрированных кандидатов в президенты – Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

***

"Юлий Цезарь" – трагедия Уильяма Шекспира, в центре сюжета которой – заговор против римского императора Гая Юлия Цезаря (100—44 гг. до Р.Х.) и его убийство. Пьеса была написана в 1599 году. На большой театральной сцене в России эта пьеса в последний раз была поставлена в Московском художественном театре под руководством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в 1903 году.

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