Brand GG представляет революционную коллекцию King of the streets

Умер Олег Табаков Ефремов обматерил зрителей Выборы президента Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Вторник 13 марта
Лента новостей
20:04
Киев поглумился над опозорившейся из-за Крыма Собчак
19:57
Эксперт призвал усилить административный контроль за ЦБ
19:53
Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток
19:41
При взрыве в Петербурге пострадали дети
19:20
К чему снятся роды
18:49
Как правильно общаться с тещей
18:43
Анджелина Джоли шокировала интимными отношениями с детьми
18:12
В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв
18:01
Знаменитый певец умер в 46 лет
17:58
Наушники передают опасный вирус
17:57
За сколько можно купить квартиру в Москве
17:49
Молодожены стали массово прокалывать себе пальцы
17:39
В вещах группы Дятлова нашли следы убийцы
17:26
Остановите Землю: Ольгу Бузову выдвигают в мэры Москвы
16:56
Директора-вора через семь лет нашли в шкафу
16:20
Новый удар: Фриске объяснил нервозность Шепелева
16:18
Белоруссия просила Бьорндалена предать Норвегию
16:18
Володин: Россия ответит на притеснение RT в Британии
16:17
В центре Москвы сосулька пробила голову 27-летней девушке
16:05
Беременная Лобода появилась в "голом" платье
16:02
Трамп уволил Тиллерсона
15:44
Сергей Астахов о дочери: Я поначалу думал, она будет нормальным человеком
15:44
Стало известно о контакте с гуманоидами
15:43
Медики шокировали новыми знаниями об ожирении
15:41
Володин назвал ответственных за покушение на Скрипаля
15:40
Отпевание "богохульника" Табакова грозит обернуться мордобоем
15:21
Бутырская заподозрила Медведеву в обмане
15:01
Лавров пригрозил США тяжелыми последствиями
14:53
Специалисты определили идеальную форму губ
14:53
Пригожин о конфликте с Пугачевой
14:49
Найдена новая опасность курения
14:41
Суд вернул заключенному "изъятые" татуировки
14:36
Военные опубликовали видео с перехватом НЛО
14:20
Гроб с изменившимся Табаковым спрятали от зевак
14:19
Свадьба и любовь навек: что потеряла отравившаяся звезда "Дома-2"
14:17
В России выпустили эксклюзивный iPhone из чистого золота
14:15
Москвич опробовал искусственный анус прямо в секс-шопе (видео)
14:07
Кто достроит Рогунскую ГЭС
14:02
"Росатом" признан лучшей госкомпанией-работодателем
13:58
Басков высмеял вечную молодость 80-летней Пьехи
13:53
Директор DJ Грува раскрыл детали убийства тещи
13:41
Известный телеведущий умер от рака
13:40
Бывший тренер сборной России умер по пути на собственную свадьбу
13:37
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
13:34
Параноика Чичваркина выследили шпионы-гопники из деревни
13:33
Рядом с кортежем премьер-министра Палестины произошел взрыв
13:30
У Кудрявцевой нашелся неожиданный защитник в скандале с Малиновской
13:30
Квартира убитой и изнасилованной студентки сдается в аренду
13:24
Под Москвой столкнулись пять машин (видео)
13:20
В МХТ имени Чехова нашли замену Табакову
13:16
Девушка показала "секс" с незнакомцами из Tinder и прославилась
13:00
Москва пойдет на дипломатический разрыв с Лондоном
12:52
Помощница рассказала о беременности Волочковой
12:45
Сериал про грязное белье Цымбалюк-Романовской опостылел народу
12:39
В Техасе в двух жилых домах взорвались бомбы
12:22
Игорь Петренко показал маленьких дочек-красавиц
12:11
Аномалия в космосе атаковала российские спутники
12:09
При пожаре на нефтяном месторождении в Югре погиб человек
12:02
Девушка разбилась в ДТП на глазах у жениха
12:01
Аналитики пророчат гибель десяткам российских банков
11:55
Зудиной припомнили аборт от Табакова
11:45
В Петербурге мать задушила младенца чулком
11:39
Станцию метро "Тургеневская" в Москве закрыли на выход
11:35
Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира
11:33
Отец избавляется от подарка Жанне Фриске
11:30
Беспроводную зарядку признали смертельной угрозой для iPhone
11:25
Житель Омска выбросил избитую мать в мусоропровод
11:24
Атака на Говорухина: когда комедия превращается в фарс
11:07
Семью уговорили не тратиться на похороны Табакова
11:05
Порошенко провоцирует Путина на третью мировую войну
10:55
Выигравшая Олимпиаду российская фигуристка пожаловалась на "самое поганое"
10:47
Диетологи раскрыли секрет похудения
10:44
Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом
10:24
Агрессивные формы рака лечат по-новому
10:20
Возмущенный народ кричит из-за Ирины Аллегровой
10:08
Бездушность передается по наследству
09:53
Собчак в прямом эфире назвала россиян лохами
09:46
В Башкирии в собственном доме заживо сгорела пенсионерка
09:33
Русские женщины жаждут внимания мужчин
09:28
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
09:27
Лазерная эпиляция: экспертиза от специалистов
09:25
Крупный пожар под Иркутском попал на видео
09:23
Секс продлевает молодость
09:18
Россияне обсуждают предсмертное предсказание Джуны о судьбе страны
09:15
В движении поездов по МЦК произошел сбой
08:57
Собчак откровенно о роли Путина в своем крещении
08:54
Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым
08:49
Савченко обвинили в бегстве в Россию
08:31
Как разбогатеть во сне
08:25
Убитый горем Верник откровенно рассказал о болезни Табакова
08:22
В подземный переход в Москве влетела фура
08:14
У россиян стали чаще находить рак
08:09
Украинец опубликовал видео плевка в лицо ведущему Первого канала
23:02
"Единая Россия" поддержит сельских производителей
22:00
Опубликовано тайное интервью Табакова
22:00
В Германии скончался бухгалтер Освенцима
21:39
Равнодушные петербуржцы посмотрели на покушение и разошлись (видео)
21:30
Яркий Табаков загнал под кресла сотни человек
21:11
Как в России заработать на большую пенсию
20:58
Названы дата и место прощания с Табаковым
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
Умер Олег Табаков
Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
Сериал про грязное белье Цымбалюк-Романовской опостылел народу
Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова
Хромая Бузова выставила напоказ свое интимное место
Пресс-релизы

Brand GG представляет революционную коллекцию King of the streets

Фото: Пресс-служба
"Brand GG" представит всесезонную мужскую коллекцию  "King of the streets" на Недели моды в Москве 21 марта. Это революционная коллекция в стиле sport-glam, smart-casual и street-style, ставшая результатом исследования и работы дизайнера Геннадия Горбачева с направлениями, которые еще не освоены на российском рынке высокой моды.
прочитано 313 раз

В основе новой коллекции, состоящей из 25 потрясающе "вкусных" образов для мужчин – яркий визуальный язык, так и притягивающий к себе успех. Главной задачей дизайнер, вдохновленный людьми, которые ведут очень активный образ жизни, выбрал создание красивой и невероятно практичной одежды.  Хорошо понимающий, как во всем важен комфорт и удобство не в ущерб стилю и яркости образа, он пошил качественную и влюбляющую в себя с первого взгляда одежду.

Фото: Пресс-служба

Коллекция посвящена мужчинам с самым разным характером. Они могут быть завсегдатаями сигарных клубов, от которых пахнет янтарным ромом и гаванскими сигарами, водителями кроваво-красных спорт-каров, владельцами яхт, бороздящих лазурные воды, биржевыми магнатами и основателями бизнеса. Их общая черта – супер-активность, стремление успеть все и бесстрашие перед бешеным ритмом жизни. Они успешны, видны издалека и целеустремленны. 

Геннадий Горбачев предлагает облачиться в стильные вещи из трикотажа, футера, джерси, плащевых тканей и джинсы с отделкой нашивками и шевронами. Вроде бы уже знакомые названия тканей, но в новом стиле, новых формах, новом дизайне. По признанию самого дизайнера коллекция амбициозно готовится создать историю нового качества на российском рынке fashion-индустрии. 

Фото: Пресс-служба

"Я не отражаю изменения, а стремлюсь их вызывать" – это выражение прекрасно характеризует смелость, яркость и революционность стиля новой коллекции "Brand GG", что вот-вот с силой урагана ворвется в модный мир.

Экспертным стилистом коллекции станет Александр Белов, обладатель премий "Стилист года", "Глянцевый имиджмейкер года", который так же примет участие в показе.

Кроме того в рамках показа на подиум выйдут участники проекта TOP SEXY SHOWMAN.

Показ "Brand GG" состоится 21 марта в 19:00 на Неделе Моды в Москве в Гостином Дворе.

13 марта 2018, 17:43
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 марта 2018
просмотры: 123

Группа компаний "АРКС" приступила к остеклению пешеходных переходов на Калужском шоссе

Речь идет об участке от 20-го до 49-го километра трассы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 марта 2018
просмотры: 123

В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 марта 2018
просмотры: 123

Юрий Грымов сделал предложение Собчак

На имя каждого из кандидатов в кассах театра будут зарезервированы по 2 билета

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 марта 2018
просмотры: 123

Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве

В России премия "Пальмовая ветвь" будет вручаться уже в 13 раз

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 марта 2018
просмотры: 123

Школьникам показали будущее

Более 500 школьников и их родителей посетили мероприятие по профориентации "МОСОБЛГАЗ – приглашение в будущее!"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 марта 2018
просмотры: 123

Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ

Мероприятие пройдет под патронатом Министерства культуры Российской Федерации

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 марта 2018
просмотры: 123

ЦКАД-5: Группа компаний "АРКС" приступила к возведению последней опоры на мосту через реку Истра

Строители уже приступили к монтажу балок в пролете 1-2

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 марта 2018
просмотры: 123

Уникальный голос Алессандро Сафина можно услышать в Москве

Певец представит российским зрителям программу "Canzone per te"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 марта 2018
просмотры: 123

Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей

Год только начался, а спортивная жизнь России уже кипит,

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 марта 2018
просмотры: 123

Летучая наградила бизнесменов в Кремле

11 марта в 23:00 на канале НТВ будет показана телевизионная версия Церемонии награждения премии народного доверия "Марка №1 в России"

567

загрузить ещё

Политика

Москва пойдет на дипломатический разрыв с Лондоном
Порошенко провоцирует Путина на третью мировую войну
Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
"Несущий пургу" Песков оценил жесткий нагоняй от Путина

Шоу-бизнес

Новый удар: Фриске объяснил нервозность Шепелева
Сергей Астахов о дочери: Я поначалу думал, она будет нормальным человеком
Отпевание "богохульника" Табакова грозит обернуться мордобоем
Пригожин о конфликте с Пугачевой

Проишествия

Директор DJ Грува раскрыл детали убийства тещи
Бывший тренер сборной России умер по пути на собственную свадьбу
Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)

Lifestyle

Опубликовано тайное интервью Табакова
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
"Уходит эпоха": артисты скорбят по умершему Табакову
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями

Она много лет не общалась с артистом
Шоу-бизнес

Гроб с изменившимся Табаковым спрятали от зевак

Проститься с артистом смогут только близкие
Шоу-бизнес

Пригожин о конфликте с Пугачевой

Продюсер прокомментировал наделавшее шума заявление
Шоу-бизнес

Сергей Астахов о дочери: Я поначалу думал, она будет нормальным человеком

Актер дал откровенное интервью

Гороскоп

Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале

Фоторепортажи

Беременная Лобода появилась в "голом" платье
Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом
Каким запомнился Олег Табаков
Беременная Зейналова вышла в свет

Спорт

Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира
Выигравшая Олимпиаду российская фигуристка пожаловалась на "самое поганое"
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина

Регионы

Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил
Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru