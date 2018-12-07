В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля "Иван-Царевич и Серый Волк"

С первых минут постановка перенесет юных зрителей в волшебный мир, где живут герои русских народных сказок. Вместе с родителями они станут не просто наблюдателями, но и непосредственными участниками праздничного действия, которое начнется еще в фойе и продолжится на сцене в обрамлении живописных декораций. Гости спектакля отправятся в захватывающее приключение с Иваном Царевичем, Серым Волком и другими героями любимых сказок.

Красота народного творчества в спектакле соединяется с современными сценическими технологиями. Публику ждут цирковые трюки в сочетании с великолепной актерской игрой, живой звук, красочные спецэффекты и красочная 3D-проекция с лазерным шоу. Завершится представление сюрпризом – увлекательной встречей с Дедом Морозом, который порадует детей новогодними подарками.

Приглашаем вас окунуться в праздничную атмосферу современного мира русских сказок!

22, 23, 29, 30 декабря 2018 года, начало в 11-00 и 14-00

2, 3, 4, 5 января 2019 года, начало в 11-00 и 14-00

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут, без антракта.

Подарок не входит в стоимость билета. Стоимость подарка 500 руб.