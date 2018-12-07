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Пресс-релизы

5 знаковых платьев выставки Александра Васильева

Фото: Пресс-служба
 5 декабря на ВДНХ в павильоне №16 "Гидрометеорология" откроет свои двери выставка эксперта моды и популярного телеведущего Александра Васильева. Экспозиция под названием "Гламур 80-х" посвящена моде 80-х годов ХХ века, когда на подиуме царствовали броские вещи, блестящие ткани, накладные плечи и резкие силуэты. Как известно, мода циклична и имеет свойство повторятся каждые 25 лет. Сегодня дизайнеры по всему миру вновь обратились к эстетике 80-х и представили на суд публике коллекции, выдержанные в данной стилистике. 
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"Это, конечно же, эпоха, когда женщина считалась властелином земли. Вы увидите здесь модели из дома Шанель, Диор, Унгару, Ив Сен Лоран. Мода возвращается на круги своя каждые 25 лет. Сейчас уже прошло 30 лет с той эпохи, и мы видим в них только прекрасное, ностальгическое и замечательное", – отметил Васильев.

На выставке, ставшей третьей в цикле проектов мэтра, посвященных истории моды, будут представлены более 50 костюмов и сотни аксессуаров таких домов моды, как Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и других. Особое место среди экспонатов выставки занимают пять знаковых платьев из коллекции Васильева.

Фото: Пресс-служба

1. Костюм Jean Paul Gaultier из болоньевой ткани с трикотажными рукавами. Париж, 1986 – 1987 гг.

Этот шедевр, по словам Александра, создан кутюрье благодаря нашей стране. Рукава наряда декорированы именем самого дизайнера, написанным на кириллице, но с ошибкой. Именно эта деталь и стала "фишкой" той коллекции Jean Paul Gaultier, в которой преобладал красный цвет. "Едва в 1985 году Горбачев произнес слова "гласность" и "перестройка", мир, не понимая сути самих выражений, был покорен новым лидером и стал ждать перемен на шестой части земного шара. Такой мастер, как Жан-Поль Готье, откликнулся на происходившее сразу – обширной русской коллекцией. Преобладал красный цвет. Вот один из нарядов с вышивкой кириллицей, но с ошибкой – "Гольтье". В этом состоит уникальность экспоната", – рассказал историк моды.

2. Коктейльное платье Yves Saint Laurent из шелка контрастных цветов и драпировкой по лифу. Париж, 1980-е.

Это платье представляет собой эталонный пример того, как можно элегантно и безукоризненно сочетать в одной вещи три самых, казалось бы, не подходящих друг другу цвета: ярко-фиолетовый, кроваво-красный и синий кобальт. "Сложно найти более не сочетающиеся цвета, чем кроваво-красный, синий кобальт и ярко-фиолетовый. Все попытки соединить эти оттенки в одной модели заканчивались провалом. Но гений – есть гений. Иву Сен-Лорану удалось создать одно из своих самых элегантных платьев именно в красно-сине-фиолетовой гамме", – признался Александр.

Фото: Пресс-служба

3. Вечернее платье Cavadini из шелковой тафты, декорированное драпировкой по лифу и искусственным цветком. Милан, 2-я половина 1950-х гг.

Это платье стало примером возвращения в моду 80-хх годов розового цвета. Ведь после выхода в свет клипа Мадонны Material girl, в котором она снялась в образе Мэрилин Монро в вечернем розовом платье в пол, этот цвет приобрел невероятную популярность и стал любимцем дизайнеров того времени. "Подобно Монро, исполнявшей свой хит "Diamonds are a Girl’s best friend", Мадонна дефилировала по красной лестнице в ярко-розовом платье. Поклонники мгновенно подхватили новый хит Мадонны, а дизайнеры обратили свое внимание на розовый цвет", – отметил Васильев.

4. Вечернее платье Oleg Cassini из гипюра, расшитое пайетками и искусственным жемчугом. США, середина 1980-х гг.

Это платье стало настоящей жемчужиной коллекции историка моды. Ее авторство принадлежит любимому дизайнеру Жаклин Кеннеди, который работал со многими голливудскими звездами и создавал наряды для культовых фильмов той эпохи. "Это подлинный haute couture, платье примечательно авторством. Его создатель – знаменитый кутюрье Олег Кассини, сын русского дипломата, художник по костюмам многих голливудских фильмов и любимый модельер Жаклин Кеннеди, создавший для нее множество нарядов", – рассказал Александр.

Фото: Пресс-служба

5. Вечернее платье Jean Barthet из шелкового велюра, вышитого пайетками, стразами и декорированного аппликацией. Париж, 1985 г.

Этот красочный наряд с тюрбаном с Венецианского карнавала один из самых дорогих из коллекции мэтра. Как оказалось, его цена в 80-е годы равнялась стоимости 4-комнатной квартиры в Париже. "Как-то, беседуя со мной, герцогиня Лихтенштейн спросила: "Неужели в вашей коллекции имеется этот легендарный, вышитый камнями костюм с тюрбаном от Жана Барте?". Мой ответ был утвердительным, а она удивилась: ведь в 80-е годы этот наряд стоил 200 тысяч франков. За такие деньги тогда можно было приобрести 4-комнатную квартиру в центре Парижа", – признался историк моды.

Где: Павильон №16 "Гидрометеорология", ВДНХ, Москва.

Когда: с 5 декабря 2018 по 7 марта 2019

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