В Москве откроется патриотическая фотовыставка

8 декабря в Медиацентре парка Зарядье откроется уникальная выставка фоторабот, посвященная современным супергероям – "Герои России, какими их не видел никто". Всероссийская выставка, организованная Благотворительным Фондом "Память поколений", расскажет о героях нашей страны– участниках боевых действий, спортсменах-паралимпийцах, Героях России и Труда.

Фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова, работавшие с мировыми брендами, известными журналами и звездами, третий год подряд создают для проекта снимки ветеранов, демонстрирующих силу духа и веру в собственные силы. Для создания портретов героев были выбраны захватывающие своей природой локации Крыма и фотостудии в Москве. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые свои примером показывают, что каждый человек, даже после всех ударов судьбы, может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.

Цель проекта – изменить представление о ветеранах в обществе и создать современный образ героя. Главными действующими лицами фотоснимков в этом году стали Герои России, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет личная сила, мужество, и героизм, зачастую связанный с тяжелыми травмами, которые эти люди перенесли с достоинством. Они смогли найти в себе силы, подняться и идти дальше к достижению своих целей.

С 8 по 15 декабря все желающие увидеть снимки ветеранов смогут посетить выставку "Герои России, какими их не видел никто" в Медиацентре парка Зарядье. Далее выставка будет представлена в 45 городах России.

Фонд "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" – единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы Фонда более 7300 ветеранов, проживающих в по всей России от Калининграда до Владивостока, получили необходимую им поддержку.