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В Кремле устроят безумные танцы

Дарья Зыкова. Фото: Пресс-служба
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет: 8 декабря 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце пройдет музыкальное гала-шоу "Безумные танцы с Фабио Мастранджело", которое подарит возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами безграничного мира танца. 
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Редкое многообразие музыкальных стилей, которое объединено стихией танца. В концерте прозвучат самые яркие "хиты", каждый услышит свой любимый музыкальный номер — Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан. Танцы страсти, любви и вдохновения, роскошь Востока, жгучие ритмы Латинской Америки, завораживающее Болеро и безудержные Половецкие пляски!

Солисты: певица Белинда Девидс (США), певица Дарья Зыкова (сопрано), Марио Пьетродарки, бандонеон (Италия), Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук, балалайки, участники проекта "Танцы со звездами" Инна Свечникова, Николай Пантюхин, Московский Государственный театр "Варьете".  Дирижер: Фабио Мастранджело (Италия).

Начало в 19.00

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