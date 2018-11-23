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В Москве пройдет вручение премии "Headliner года-2018"

Фото: Пресс-служба
Премия "Headliner года" в 2018 году пройдет уже во второй раз. Прием заявок стартует 1 ноября. Каждый может стать участником премии и побороться за ценные призы. Традиционно лидеров будут выбирать в пяти номинациях: "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство", "Наука, инновации, образование", "Бизнес", "Спорт, здоровье, фитнес".
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Первая премия "Headliner года" прошла в 2017 году. Заявку на участие мог подать любой желающий, при этом открытое голосование за номинантов велось в социальных сетях. Всего на конкурс было подано более 1800 заявок, а свои голоса за участников отдали порядка 112 тысяч человек. При подведении итогов рассматривались личные достижения номинантов в сферах науки, искусства, спорта, бизнеса и общественной жизни.

В 2018 году премия пройдет по новым правилам: к выбору самых достойных кандидатов будет привлечен экспертный совет, состоящий из лидеров мнений в различных областях российской культуры, науки, общественной жизни и бизнеса. Свое участие уже подтвердили: художница и куратор Екатерина Бочавар; куратор и медиа-менеджер Полина Васильева; директор "Центра поддержки отечественной словесности" и организатор литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе; руководитель службы коммуникаций Государственной Третьяковской галереи Лариса Котрелева; хантер Алёна Владимирская; обладательница титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, мотивационный спикер Ксения Безуглова; главный редактор журнала "Филантроп" Ольга Павлова; директор благотворительного фонда "Детские сердца" Катя Бермант; директор фонда "Здесь и сейчас" Татьяна Тульчинская; журналист издания Lenta.ru Наталья Кочеткова; руководитель культурных проектов фонда "Сколково" Елена Пантелеева; журналист и редактор изданий Forbes и Snob.ru Алексей Алексенко; журналист и преподаватель НИУ ВШЭ Наргиз Асадова; ведущий Первого канала Павел Занозин; врач-терапевт Алексей Безымянный; главный редактор "Спорт-Экспресс" Максим Максимов, а также победители премии "Headliner года" прошлого года в номинациях "Наука" и "Спорт" Роман Переборщиков и Александр Капер и др. В шорт-лист премии попадут как лидеры народного голосования, так и участники, выбранные экспертным советом, после чего будут названы хедлайнеры в той или иной области.

Фото: Пресс-служба

Абсолютный победитель премии получит приз в 2 млн. рублей, абсолютный лидер народного голосования – 1 млн рублей. Также в каждой номинации будет выбрано по два призера  – отмеченные экспертным советом получат по 200 тыс. рублей, а лидеры народного голосования – приз от партнера.

Абсолютным победителем первой премии "Headliner года" стала Лидия Мониава, заместитель директора московского детского хосписа "Дом с маяком", которая в день своего тридцатилетия собрала при помощи социальной сети невероятную сумму 20 миллионов рублей для помощи подопечным хосписа. Победителем в номинации "Наука" стал молодой инженер Роман Переборщиков – руководитель научно-просветительского проекта "Курилка Гутенберга", цель которого – популяризация науки и культуры среди молодежи. В области спорта хедлайнером был признан Александр Капер — российский бегун-путешественник, общественный деятель, популяризатор беговых видов спорта и здорового образа жизни, который в 2017 году пробежал 8000 километров от Москвы до Пекина, в том числе с благотворительной целью. За достижения в области бизнеса наградой была отмечена Татьяна Вознесенская за проект "Маленькая ферма" в Московской области, который продолжает активно развиваться.

Подать заявку на участие в проекте "Headliner года", а также проголосовать за интересный проект можно на сайте премии в период с 1 ноября по 15 декабря 2018 года.

Подведение итогов и церемония награждения авторов лучших проектов состоятся в феврале 2019 года. 

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