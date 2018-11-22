В Москве прошла Церемония Награждения Премией Станиславского

19 ноября 2018 года в 19.00 традиционно в Отеле Балчуг Кемпински состоялась Церемония Награждения Премией Станиславского 2016-2018, приуроченная к 155-летию со дня рождения К. С. Станиславского.

В этом году Премия вручалась сразу за два театральных сезона. Режиссеры Церемонии Альберт Рудницкий и Сергей Аронин и ведущие Андрей Бурковский и Юлия Пересильд отошли от традиционных шаблонов подобных торжеств и сделали Церемонию по-настоящему театральной.

Традиция и современность стали основной темой этого вечера. И дело не только в художественном оформлении сцены, сделанной в виде усадебной веранды, исторических костюмах художника Наталии Дзюбенко, но в самой поистине чеховской и мхатовской атмосфере вечера. "Отчего вы всегда ходите в черном?" – этими словами началась церемония. Легкая ироничная интонация чеховских произведений и известных цитат К. С. Станиславского, который собственной персоной появился на сцене, рассуждая об игре актера, современном театре и традициях. На вешалке, с которой, как известно, начинается театр, висело ружье, из которого доктор искусствоведения Алексей Бартошевич стрелял в современный театр.

Особенное внимание было уделено музыкальному сопровождению Церемонии. В вечере принимали участие Государственный духовой оркестр России, дирижер з. а. России Андрей Колотушкин, Вокальный квартет Те Амо и Камерный хор Музыкального училища им. Гнессиных, а так же солистка Рита Крон.

Открывали Церемонию Генеральный директор Отеля Балчуг Кемпински Александр Бобылев и вице-президент Международного Фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Закрывал церемонию Президент Международного Фонда К. С. Станиславского заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он вручил Премию Станиславского в номинации "Достояние российского театра" Марку Захарову.

Лауреатами этого и прошлого года так же стали Алла Демидова, Марина Брусникина, Татьяна Сельвинская, Александр Титель, Кирилл Крок, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, Деклан Доннелан, Егор Перегудов, Марина Дмитревская, Александр Кулябин, Максим Блинов, Вячеслав Ковалев, и др.

Среди гостей на Премии присутствовали Марина Зудина, Виктор Рыжаков, Игорь Ясулович, Евгений Писарев, Виктор Добронравов, Игорь Яцко, Антон Шагин и др.