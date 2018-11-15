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Пресс-релизы

Спа для улыбки: новая Oral-B GENIUS 10 000 Orchid Purple в нежных цветочных тонах

Фото: Пресс-служба
Электрическая зубная щетка от гениев ухода за улыбкой Oral-B GENIUS Orchid Purple с инновационной технологией защиты десен Gum Guard – пожалуй, главная wellness-новинка этой осени. Gum Guard учит вас следить за здоровьем десен и дает новые преимущества в гигиене полости рта в домашних условиях. Oral-B GENIUS Orchid Purple – абсолютный must have в вашей ванной комнате.
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Мода меняется, но здоровая ухоженная улыбка будет актуальна всегда, потому что это не только символ красоты, но и признак молодости. Вот почему программы по уходу за зубами стали одним из главных трендов в косметологии и эстетической медицине. Отбеливание зубов, реминерализация, выравнивание зубного ряда, профилактические капы обязательно входят в чек-лист процедур для создания совершенной улыбки. Однако все это будет бесполезно без правильной ежедневной гигиены. Поддерживать красоту и здоровье улыбки легко и приятно, если у вас есть электрическая щетка Oral-B GENIUS Orchid Purple – стильный гаджет, который идеально впишется в вашу ванную.

Oral-B GENIUS Orchid Purple – это профессиональная система комплексного ухода, основанная на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии со стоматологом при помощи бесплатного приложения для смартфона Oral-B App. Щетка Oral-B GENIUS Orchid Purple оснащена встроенными датчиками движения, которые позволяют отслеживать ее передвижение в полости рта и контролировать весь процесс чистки зубов, не пропуская ни одной зоны. Oral-B GENIUS Orchid Purple использует фронтальную камеру смартфона и опцию распознавания видеоизображения. Благодаря бережному отношению и современным технологиям эта щетка превращается в инструмент для создания шедевра – вашей улыбки.

Фото: Пресс-служба

Все по науке

Заболевания десен – одна из серьезнейших проблем в большинстве стран. Более 80% жителей Европы страдают от заболеваний десен, таких как гингивит, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Люди игнорируют или считают нормой даже такие серьезные симптомы, как кровоточивость, что часто приводит к осложнениям, включая неприятный запах изо рта, повышенную чувствительность и даже потерю зубов. Единственный способ решить проблемы с деснами – соблюдать гигиену полости рта, ежедневно тщательно чистить зубы, даже в труднодоступных участках, не пропуская ни одной зоны полости рта. Как настоящие фанаты своего дела, эксперты Oral-B полностью пересмотрели вопрос ухода за деснами и разработали революционный подход: новую технологию защиты Gum Guard. Функциональные возможности
Oral-B GENIUS позволяют сделать каждую процедуру чистки зубов эффективней и качественней независимо от ваших привычек. Щетка все сделает за вас сама, вам остается только получать комплименты!

Технология Gum Guard

Новая революционная технология Gum Guard состоит из трех компонентов: интеллектуальная оценка качества чистки, определение зоны чистки + оценка давления и кровоточивости десен. Это самая совершенная система контроля давления, которая в режиме реального времени показывает пользователю, где именно он нажимает на щетку слишком сильно. Вы видите проблему, которую раньше бы просто не почувствовали и проигнорировали. Gum Guard помогает бороться с причинами многих проблем с деснами, предотвращать кровоточивость и восстанавливать здоровье десен.

Насадки Sensi Ultrathin для экстрабережной чистки

Sensi Ultrathin – новейшая сменная насадка от Oral-B с щетинками двух типов. В центре чистящей головки находятся стандартные закругленные щетинки, которые эффективно очищают поверхность зуба. Ультратонкие и очень эластичные щетинки расположены по краю головки и служат для качественного и в то же время деликатного очищения участков полости рта, прилегающих к мягким тканям. При этом круглой насадкой чистить гораздо удобней: она охватывает каждый зуб со всех сторон и легко маневрирует в труднодоступных зонах полости рта.

Технология определения зоны чистки

С помощью встроенных датчиков щетка распознает и фиксирует участки полости рта, которые в данный момент чистит пользователь, поэтому невозможно пропустить какую-либо зону, в том числе и те, которые, по оценкам стоматологов, пропускают слишком часто. Датчик определения зоны чистки в режиме реального времени контролирует процесс чистки зубов и дает рекомендации по улучшению гигиены полости рта: как правильно чистить зубы, захватывая все зоны и уделяя этой процедуре должное время. Все это позволяет сделать ежедневный уход за полостью рта более качественным.

3D-технология с массажным эффектом

Маленькая круглая головка насадки пульсирует и поворачивается из стороны в сторону. Пульсирующие движения разрыхляют налет, возвратно-вращательные – выметают. При этом создается мягкий массажный эффект, который улучшает микроциркуляцию. Этот эффект полезен для предотвращения воспалений и для общего укрепления здоровья десен и зубов.

Приложение Oral-B App

В приложении Oral-B App вы можете вести личный стоматологический дневник под руководством своего врача: создайте профиль и получайте индивидуальные задачи по уходу. Приложение поможет установить необходимые настройки таймеров, выбрать нужный режим чистки, правильно подобрать зубную пасту и насадку, повысить качество чистки с помощью системы определения зоны полости рта. Оно будет автоматически вести статистику качества чистки и по вашему указанию отправлять эти данные стоматологу. Каплю веселья в процесс добавляет функция FunZone, которую можно включить по желанию, и тогда к вашему образу на экране смартфона добавится сказочный антураж. Хотите примерить на себя образ милого леопарда в джунглях? Или героев аниме с огромными глазами? За каждую успешную чистку и другие зубные достижения вы получаете баллы, а когда их накапливается достаточно, тема меняется. Чтобы разблокировать весь набор функций, нужно почистить зубы с приложением 40 раз, причем обмануть и "прокачать" приложение за один заход не получится – придется исправно чистить по два раза в день ежедневно.

Оснащенная новой технологией Gum Guard, щетка Oral-B GENIUS Orchid Purple оказывает оздоравливающее действие на зубы и десны и превращает ежедневный уход за полостью рта в приятную спа-процедуру. Ни одна другая щетка не умеет делать такой массаж десен! Oral-B GENIUS Orchid Purple сохранит красоту молодость вашей улыбки на долгие годы.

Oral-B GENIUS Orchid Purple в сочетании с технологией Gum Guard, режимом деликатной чистки Sensitive и насадкой Sensi Ultrathin – лучшая комбинация для здоровья ваших зубов и десен.

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