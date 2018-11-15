Гленн Хьюз исполнит классические хиты Deep Purple

Гленн Хьюз, бывший басист и вокалист легендарной группы Deep Purple, известный миллионам как "Голос Рока", приглашенный в Зал славы рок-н-ролла, и в настоящий момент фронтмен рок-группы Black Country Communion, исполнит лучшие классические хиты Deep Purple на сцене Светлановского зала Московского Дома Музыки уже этой осенью, 19 и 21 ноября 2018 года.

Шоу обещает быть динамичной, словно переносящей в легендарное прошлое, двухчасовой феерией в честь пребывания Гленна Хьюза в составах Mk 3 и Mk 4 Deep Purple, одной из самых знаменитых и влиятельных рок-н-ролльных групп в истории мировой музыки. Помимо Гленна, вокалиста и басиста, гастролирующая группа включает гитариста Сорена Андерсона, клавишника Йеспера Бо Хансена и нового, приглашенного специально для этого проекта, барабанщика Фера Эскобедо.

Гленн Хьюз родился в 1951 году в английском графстве Стаффордшир. Без преувеличения можно сказать, что музыкой он занимается всю свою жизнь – первую фанк-рок группу "Trapeze" Хьюз основал еще в середине 60-ых. Уже в 1973 году Хьюз стал басистом Deep Purple и играл в этой группе вплоть до ее распада, вместе музыканты выпустили три альбома (Burn (1974), Stormbringer (1974) и Come Taste The Band (1975).

На протяжении 80-ых годов Гленн Хьюз в качестве бас-гитариста и вокалиста сотрудничал с такими артистами и группами, как Phenomena, Gary Moore, Black Sabbath, Тони Айомми, Джон Норум, Пэт Трэл. Вокалист, бас-гитарист, автор песен, Гленн стал уникальным музыкантом за свою долгую карьеру. Ранее ни один другой рок-музыкант не создавал такой отличительный стиль смешивания лучших элементов хард-рока, соул и фанка. Стиви Уандер однажды назвал Хьюза своим любимым певцом.

Никто не собирается утопать в ностальгических воспоминаниях, но, как признается сам Гленн, он чувствует, что сейчас самое правильное время, чтобы признать и отдать дань уважения его творческому прошлому, его музыкальному наследию, и, самое главное, одной из самых известных, влиятельных и успешных рок-групп рок-н-ролла, и, конечно, он говорит о Deep Purple.

"В некотором смысле, сейчас я могу исполнять все эти легендарные хиты даже лучше, чем тогда, в 70-х годах", – говорит Гленн. – "Я чувствую, что время пришло. Это весело и интересно – вернуться в те замечательные годы с Deep Purple. Я оглядываюсь на свою жизнь и хочу вспомнить самые яркие и запоминающиеся мгновения. Я невероятно рад исполнять эти песни снова, ведь они действительно помогли определить весь жанр в то время. Уверяю вас, новое шоу взорвет ваш разум и представление о той легендарной поре!"