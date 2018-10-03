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5 вредных мифов о зубных щетках

Фото: GLOBAL LOOK press
Зубная щетка – бесценное изобретение, которое, как и всякие другие технологические штучки, со временем совершенствуется. Обычные зубные щетки сегодня уже безнадежно устарели: это все равно что пытаться разжечь огонь палками, когда рядом лежит газовая зажигалка.  
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Все, кто хоть сколько-нибудь заботится о здоровье своих зубов, стараются переходить на электрические щетки. Впрочем, у последних и по сей день остается немало противников, которые считают, что пользоваться электрическими зубными щетками вредно. Если вы из их числа, эта статья точно для вас. Сразу уточним: речь идет об электрических щетках с возвратно-вращательной технологией, одобренных Стоматологической ассоциацией России.

Миф 1. Электрические щетки – баловство, так как обычные чистят ничуть не хуже

О преимуществах электрических зубных щеток в сравнении с мануальными говорится в исследованиях авторитетных международных научных организаций. В научных обзорах также отмечаются положительные свойства щеток с возвратно-вращательной технологией. Бренд Oral-B, который делает щетки с возвратно-вращательной технологией и ее более продвинутым аналогом – 3D-технологией, – это первый и пока что единственный бренд электрических зубных щеток, чья продукция одобрена одной из самых авторитетных стоматологических организаций — Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA), которая подтвердила безопасность и эффективность щеток Oral-B.

Фото: braun-russia.ru

Щетка Oral-B последней модели Oral-B GENIUS совершает до 10 500 возвратно-вращательных движений в минуту и до 48 000 пульсирующих движений в минуту. Пульсирующие движения разрыхляют зубной налет, возвратно-вращательные – выметают его с поверхности зубов. Человек, естественно, не способен чистить с такой скоростью. От монотонных движений рука быстро устает, мотивация падает, и чаще всего половина зубов так и остается непочищенными. Скопившийся налет позволяет активно размножаться бактериям, которые вызывают кариес, гингивит и рецессию десны, а в особо запущенных случаях могут провоцировать серьезные системные заболевания.

Справиться с налетом непросто, особенно когда он скапливается непосредственно у линии десны и в труднодоступных межзубных промежутках. Необходимо очищать каждый зуб со всех сторон максимально тщательно, не забывая о боковых поверхностях. Мануальной щеткой можно добиться хорошего уровня гигиены, но это реально только при одном условии: если вы чистите правильно. А это довольно сложно. Здесь нужна определенная техника, которую обычно никто не соблюдает, хаотично "возюкая" по зубам и деснам слишком жесткой или слишком мягкой щетиной. Большая рабочая поверхность щетки затрудняет чистку задних зубов и других проблемных зон.

Фото: braun-russia.ru

Проще всего хорошо почистить зубы современной электрической щеткой, идеально – с круглой насадкой, которая лучше маневрирует в полости рта по сравнению с мануальной и легко охватывает каждый зуб. Прелесть электрических зубных щеток еще и в том, что они не требуют от вас каких-либо особых навыков: нужно просто передвигать щетку от зуба к зубу.

Миф 2. Электрические зубные щетки слишком агрессивны, приводят к сколам эмали и кровоточивости десен

Слишком сильное давление на щетку и неправильная техника чистки на самом деле могут привести к повреждению тканей полости рта. Однако в действительности у вас гораздо больше шансов повредить эмаль и десны при некорректном использовании громоздкой мануальной щетки. Люди редко чистят зубы правильно, даже если сами при этом уверены в обратном: они слишком сильно нажимают на щетку, чистят недостаточно долго и пропускают некоторые зоны. Чрезмерное давление щеткой на зубы и десны во время чистки таит в себе серьезную опасность. Именно оно-то и приводит к повышенной стираемости и чувствительности эмали, травмам твердых и мягких тканей полости рта. Электрические щетки с возвратно-вращательной технологией в этом плане гораздо безопасней, так как оснащены встроенным датчиком давления, который обеспечивает безопасность чистки зубов даже при отсутствии правильных навыков. Система тройного контроля давления и щетинки с закругленными кончиками исключают возможность возникновения механических повреждений.

Электрические щетки линейки Oral-B GENIUS помимо всего прочего имеют встроенные датчики определения зоны чистки. Подключаясь к смартфону через приложение Oral-B App, они помогают четко видеть и понимать, что происходит в процессе чистки, совершенствовать свои навыки и укреплять здоровье зубов. Приложение следит за передвижениями щетки в полости рта и руководит вашими действиями. Кроме того, возможности Oral-B App позволяют вашему стоматологу вести прямо там что-то вроде медицинской карты, направлять вам свои рекомендации и отслеживать прогресс – незаменимая помощь в работе любому стоматологу и его пациентам.

Миф 3. Электрическими зубными щетками нельзя пользоваться при заболеваниях полости рта

Чаще всего люди боятся пользоваться электрическими щетками при наличии воспалений, кровоточивости десен, повышенной чувствительности зубов, рецессии десны, при которой она отступает от естественного уровня, обнажая поверхность корней, или если вдруг почувствовали, что зубы начали "расшатываться". Многим кажется, что электрическая щетка только усугубит ситуацию.

Фото: braun-russia.ru

Однако большинство этих проблем решается именно качественной гигиеной полости рта. Зубы начинают расшатываться, если рядом с ними образуется пародонтальный карман – характерный признак пародонтита, вызванного бактериями зубного налета. То же касается и рецессии. Электрические зубные щетки с возвратно-вращательной технологией особенно эффективны для повышения качества гигиены полости рта и подходят всем, кому не противопоказана механическая чистка как таковая. Эти зубные щетки абсолютно безопасны и для использования во время беременности или ортодонтического лечения.

Миф 4. Электрическими зубными щетками можно пользоваться только в особых случаях

Противоположная крайность предыдущего мифа. Электрическими щетками с возвратно-вращательной технологией можно пользоваться без ограничений, только если вам не запрещено вообще какое-либо механическое воздействие на зубы и десны. На сегодняшний день нет исследований, доказывающих обратное.

Фото: braun-russia.ru

Из-за распространенных ошибок, допущенных во время чистки зубов, красивую от природы улыбку могут испортить такие проблемы, как потемнение эмали, кариес, болезни десен и, в худшем случае, даже ранняя потеря зубов. Здоровье полости рта имеет огромное значение для профилактики заболеваний организма в целом, локальные инфекции и воспаления могут иметь системные последствия. Твердая поверхность зубов и богатая питательными веществами среда в полости рта обеспечивают идеальные условия для размножения бактерий. Разработчикам электрических щеток с возвратно-вращательной технологией удалось добиться оптимального баланса безопасности и эффективности удаления бактериального налета.

Миф 5. Электрическими зубными щетками нельзя пользоваться детям

С момента появления первых молочных зубов необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта ребенка, ведь именно в этот период закладывается основа будущего здоровья. Многие родители ошибочно полагают, что молочные зубы не требуют особого внимания, однако в действительности им нужен особый уход — такой, который может обеспечить только электрическая зубная щетка.

Фото: braun-russia.ru

Электрическими зубными щетками с возвратно-вращательной технологией можно пользоваться с трех лет. Специалисты Oral-B создали специальный детский вариант этих щеток. Круглая головка детских моделей еще меньше в диаметре, ее щетинки мягче и расщеплены на концах для максимально бережного воздействия. В детских щетках не используются пульсирующие движения, а частота возвратно-вращательных движений существенно снижена с учетом особенностей физиологии. Толстая рукоятка с нескользящим покрытием удобно сидит в маленькой детской ручке.

В разработке участвовали стоматологи и психологи, результатом стала уникальная геймифицированная система обучения детей правильной гигиене полости рта. Эта система включает саму зубную щетку (есть варианты со встроенным музыкальным таймером и без) и мобильное приложение. Все щетки проходят испытания на эффективность и безопасность в международном научно-исследовательском центре разработки зубных щеток в Германии.

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