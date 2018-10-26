Эногастрономический ужин с крымскими винами пройдет в ресторане Modus
Павел Швец – винодел, более 10 гектаров виноградников расположены в Крыму, вблизи города Севастополь. Винное хозяйство производит только органические и биодинамические вина. Эти вина интереснее, глубже, богаче и ярче и более терруарные по сравнению с обычными винами, потому что в таких винах больше уважения к природе и больше работы в части тонкой настройки вина, пять позиций таких вин будут предложены гостям вечера в меню эногастрономического сета.
Андрей Колодяжный (ресторан "Modus", Москва) и Максим Рыбаков (ресторан "Пушкарская слобода", Суздаль), представят гостям гастрономический сет, состоящий из кухни цветов и трав и старинных русских рецептов. Семь блюд ужина дополнены элементами гастроботаники и выполнены в оригинальной и авторской подаче.
Меню (7 блюд и 5 вин):
Стоимость сета: 5000 руб.
Сбор гостей 20:00
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