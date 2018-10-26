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Пресс-релизы

Эногастрономический ужин с крымскими винами пройдет в ресторане Modus

Фото: Пресс-служба
31 октября винодел Павел Швец и тандем шеф-поваров – Андрей Колодяжный и Максим Рыбаков – представят эногастрономический сет  "Гармония" из 7 блюд и 5 вин. Сет специально для ужина создали настоящие мастера своего дела. 
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Павел Швец – винодел, более 10 гектаров виноградников расположены в Крыму, вблизи города Севастополь. Винное хозяйство производит только органические и биодинамические вина. Эти вина интереснее, глубже, богаче и ярче и более терруарные по сравнению с обычными винами, потому что в таких винах больше уважения к природе и больше работы в части тонкой настройки вина, пять позиций таких вин будут предложены гостям вечера в меню эногастрономического сета. 

Андрей Колодяжный (ресторан "Modus", Москва) и Максим Рыбаков (ресторан "Пушкарская слобода", Суздаль), представят гостям гастрономический сет, состоящий из кухни цветов и трав и старинных русских рецептов. Семь блюд ужина дополнены элементами гастроботаники и выполнены в оригинальной и авторской подаче.

Меню (7 блюд и 5 вин):

  • Овощи IQ с соусом из жареных карасей под белым облаком из липы в трех текстурах. Сопровождение: Sevastopol Riesling Cler Nummulite 2016
  • Хурма с вяленой уткой, соусом из пастернака и хрустами из белой цветной капусты. Сопровождение: Sevastopol Sauvignon Blanc Pavel Shvets 2014
  • Мозаика из русских рыб с картофелем конфи и огурцом
  • Равиоли с начинкой из сельдерея и белых грибов с трюфельным кремом и мини лисичками. Сопровождение: Sevastopol Pinot Noir Pavel Shvets Jeka Tsunamiе 2016
  • Голубь с кремом из пастернака и чатни из груши с пророщенной пшеницей. Сопровождение: Sevastopol Pinot Noir Pavel Shvets Nummulite 2015
  • Антре. Сорбет из фейхоа и диких трав
  • Спинка ягненка с хрустом из сливы и ростками пшеницы. Сопровождение: Sevastopol Cabernet Sauvignon Merlot  Cler Nummulite 2014
  • Десерт "Черная редька"

Стоимость сета: 5000 руб.

Сбор гостей 20:00

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