Эногастрономический ужин с крымскими винами пройдет в ресторане Modus

31 октября винодел Павел Швец и тандем шеф-поваров – Андрей Колодяжный и Максим Рыбаков – представят эногастрономический сет "Гармония" из 7 блюд и 5 вин. Сет специально для ужина создали настоящие мастера своего дела.

Павел Швец – винодел, более 10 гектаров виноградников расположены в Крыму, вблизи города Севастополь. Винное хозяйство производит только органические и биодинамические вина. Эти вина интереснее, глубже, богаче и ярче и более терруарные по сравнению с обычными винами, потому что в таких винах больше уважения к природе и больше работы в части тонкой настройки вина, пять позиций таких вин будут предложены гостям вечера в меню эногастрономического сета.

Андрей Колодяжный (ресторан "Modus", Москва) и Максим Рыбаков (ресторан "Пушкарская слобода", Суздаль), представят гостям гастрономический сет, состоящий из кухни цветов и трав и старинных русских рецептов. Семь блюд ужина дополнены элементами гастроботаники и выполнены в оригинальной и авторской подаче.

Меню (7 блюд и 5 вин):



Овощи IQ с соусом из жареных карасей под белым облаком из липы в трех текстурах. Сопровождение: Sevastopol Riesling Cler Nummulite 2016

Хурма с вяленой уткой, соусом из пастернака и хрустами из белой цветной капусты. Сопровождение: Sevastopol Sauvignon Blanc Pavel Shvets 2014

Мозаика из русских рыб с картофелем конфи и огурцом

Равиоли с начинкой из сельдерея и белых грибов с трюфельным кремом и мини лисичками. Сопровождение: Sevastopol Pinot Noir Pavel Shvets Jeka Tsunamiе 2016

Голубь с кремом из пастернака и чатни из груши с пророщенной пшеницей. Сопровождение: Sevastopol Pinot Noir Pavel Shvets Nummulite 2015

Антре. Сорбет из фейхоа и диких трав

Спинка ягненка с хрустом из сливы и ростками пшеницы. Сопровождение: Sevastopol Cabernet Sauvignon Merlot Cler Nummulite 2014

Десерт "Черная редька"

Стоимость сета: 5000 руб.

Сбор гостей 20:00