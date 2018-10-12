МКБ запустил вклад "Гранд" для пенсионеров

В октябре 2018 года Московский Кредитный банк представил новый вклад в рублях для пенсионеров "Гранд". Минимальная сумма для размещения составляет 1 тысячу рублей, а максимальная – 10 миллионов рублей.



Предложение действует для клиентов, достигших пенсионного возраста (от 55 лет – для женщин и от 60 лет – для мужчин) или при предъявлении пенсионного удостоверения/справки о назначении пенсии. Вклад "Гранд" предполагает два варианта размещения денежных средств: на 370 и 730 дней. Максимальная доходность по вкладу составляет 7,5% годовых.



Оформить вклад можно в мобильном приложении "МКБ Мобайл" и интернет-банке "МКБ Онлайн", а также в офисах банка. Предусмотрено пополнение до суммы максимального лимита в течение всего срока вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.

"Специальные предложения для пенсионеров – динамично развивающийся сегмент рынка, на котором мы стремимся предлагать лучшие условия. На текущий момент ставка 7,5% от Московского Кредитного банка – одно из самых выгодных предложений на рынке, которое позволит пенсионерам сохранить и приумножить свои сбережения в надежном банке", – прокомментировал директор департамента розничного бизнеса Алексей Охорзин.

ПАО "Московский кредитный банк" – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.

В соответствии с данными рэнкинга "Интерфакс-100", по состоянию на конец II квартала 2018 г. банк входил в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в топ-10 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии газеты "Коммерсантъ". Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody's; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций банка принадлежат концерну "Россиум", остальные 43,93% – миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции банка (торговый код CBOM) включены в состав индексов ММВБ и РТС. Free-float банка составляет 17%.