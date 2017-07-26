Большой Фестиваль Италии впервые прошел в Москве

22 и 23 июля в Саду "Эрмитаж" впервые прошел Большой Фестиваль Италии / Grand Italia Fest, организованный по инициативе Национального агентства по туризму Италии ENIT при поддержке Департамента культуры города Москвы и Посольства Италии в России.

В торжественном открытии Фестиваля приняли участие: представитель Национального агентства по Туризму Италии ENIT Ирина Петренко, Первый секретарь Посольства Италии в России Катерина Джильюти, Президент Российского Союза Туриндустрии, Советник Вице-Мэра по вопросам Туризма Сергей Шпилько, Вице-президент Всемирной Туристской Организации ООН Наталья Андронова.



По официальным данным Фестиваль посетило свыше 75 тысяч человек.

"Я хочу поблагодарить Посольство Италии и ENIT за такой замечательный праздник! Ведь из сорока миллионов туристов, которые ежегодно посещают Италию, более миллиона – наши соотечественники! Честно признаюсь, что и сам через месяц отправлюсь в Тоскану и уже сейчас чувствую аромат итальянских садов и тепло старинных мостовых. Это большое счастье – побывать в Италии. И для тех, кто был там не раз, и для тех, кто только туда собирается", – сказал г-н Шпилько в приветственной речи.

Фестиваль гостям понравился. В социальные сети за выходные было выложено множество красочных фотографий и видеосюжетов. Даже Мэр столицы Сергей Собянин в своем микро-блоге в Twitter рекомендовал москвичам посетить фестиваль Италии. Сделали это и многие звезды, которые приходили в сад "Эрмитаж" с семьями и друзьями.

Сразу при входе гости оказывались на площади Фонтана де Треви, где их вовлекали в карнавальное шествие артисты уличных театров и мимы.

Здесь же посетители могли зарегистрироваться на квест "Италия: чемоданное настроение", участники которого с азартом перемещались по станциям, выполняя разные задания и отвечая на каверзные вопросы. Одной из самых ярких точек квеста была зона безлимитного роуминга "Билайн". Здесь можно было научиться быстро собирать вещи в дорогу, вспомнить, что сколько стоит в Италии, и сделать яркие фотографии. Победителей квеста ждали ценные призы: международный роуминг от "Билайн", авиабилеты в Италию, неделя в отеле на Сардинии, участие в итальянской регате и даже круиз на двоих по Средиземноморью.

Многие посетители приехали на фестиваль специально за настоящими итальянскими продуктами. В ресторанной зоне стояли очереди из желающих отведать изысканные блюда итальянской кухни. Некоторые гости устраивали "итальянские пикники" прямо на парковых газонах.

Большой популярностью пользовались кулинарные мастер-классы от итальянских шеф-поваров. Так, настоящий творец итальянских шедевров и шеф-повар итальянского проекта Eataly Маурицио Пекколо готовил тюрбан из сибаса с мидиями и с суфле из шпината. "Для меня было важно донести до зрителей, что они могут приготовить изысканные блюда итальянской кухни самостоятельно, пользуясь простыми приспособлениями, которые есть на любой кухне", – отметил повар. А шеф-повар ресторана "Италия" Сальваторе Бурго учил готовить блюда из его родного региона Калабрия – изумрудное ризотто с барабулькой и пудрой солодки и домашнюю пасту ньокки по-альтомонтски с томатным соусом и базиликом.

Пожалуй, главной изюминкой фестиваля стала давильня винограда. Здесь можно было представить себя Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого" и под итальянскую музыку давить ногами самый настоящий виноград в самой настоящей бочке.

На площадке Style&Beauty осваивали азы fashion-скетчинга, учились профессионально делать make-up и подбирать одежду. В Art Italia учили азам итальянской живописи, а еще здесь можно было слепить тарелку с флорентийской лилией, научиться делать муранское стекло и послушать лекции об искусстве. Попасть на некоторые мастер-классы можно было только по предварительной записи – такой был ажиотаж.

Огромной популярностью у посетителей пользовались Лекторий с интереснейшими лекциями об Италии и итальянцах, и Школа итальянского языка, где носители языка в игровой форме не только учили самым распространенным фразам, но и попутно раскрывали тонкости итальянского этикета и менталитета.

Спланировать поездку в Италию можно было на Маркете Путешествий, где были представлены ведущие туроператоры по Италии.

Любителей спорта на Фестивале ожидало сразу несколько площадок. В Футбольной зоне можно было принять участие в Кубке Италии по киберфутболу FIFA 2017 и посетить фан-клубы "Ромы", "Милана", "Интера" и "Ювентуса", последний даже представил уникальную коллекцию игровых футболок, мячей и бутс с автографами знаменитых футболистов - Роберто Баджо, Джанлуиджи Буффона, Джорджо Кьеллини и других.

Фанаты Формулы-1 уже с утра занимали очередь, чтобы промчаться по одной из старейших гоночных трасс мира Монца на полноразмерном стимуляторе гоночного болида. А любителей горных лыж ждали скоростные спуски в Альпах на специальном горнолыжном стимуляторе.

В Морской зоне в семиметровом бассейне шла регата на радиоуправляемых мини-яхтах, а азы управления парусниками можно было освоить здесь же, поднявшись на борт самой настоящей яхты.

За два дня на Главной сцене фестиваля прозвучали оперные арии Пуччини, Россини и Верди в исполнении знаменитых российских оперных певцов Диляры и Романа Муравицких и сопрано театра "Новая Опера" им. Колобова Ирины Байковой, а оперный проект Star Voice Project покорил зрителей веселым театральным номером "Поющие повара".

Лучшие итальянские песни, хиты 80-х годов и лучшие хиты фестиваля в Сан-Ремо исполнил профессиональный пианист и певец из Италии изумительный Робертоне. Он однозначно покорил публику и собрал заслуженные аплодисменты.

Но больше всего публика ждала выступления специального гостя из Италии – популярного певца, актера и композитора, финалиста итальянского шоу X-Factor 2015 и The Voice 2016 Томаса Грациозо. Поклонницы начали собираться у сцены задолго до выступления. И ждали они не зря. Певец исполнил как песни из своего нового альбома, для которого он сам написал музыку и тексты песен, так и известные итальянские хиты. Московская публика так его вдохновила, что он смело спустился со сцены прямо в толпу фанатов и продолжил петь и танцевать вместе с восторженными зрителями. А потом пригласил поклонников на автограф-сессию, которая продолжалась до поздней ночи.

"Я уже седьмой раз приезжаю в Москву с выступлениями. Мой первый концерт в столице состоялся в Манеже в октябре прошлого года. Я видел Москву и под снегом, и под дождем, и, как сейчас, под солнцем – мне она очень нравится. Какая погода бы не была, я люблю этот город, и меня всегда согревает сердце российских слушателей и моих поклонников", – сказал Томас Грациозо.

Выступление итальянской звезды стало достойным завершением Фестиваля.

"Мы, конечно, надеялись, что фестиваль вызовет интерес и соберет много посетителей, ведь Италия – одна из самых привлекательных для туристов стран мира. Но успех мероприятия превзошел все наши самые смелые ожидания! Кажется, что количество гостей было ограничено лишь площадью парка, иначе их могло быть гораздо больше. Пока рано загадывать, но мы точно задумались о том, чтобы сделать этот праздник ежегодным", – прокомментировала представитель Национального агентства по Туризму Италии ENIT Ирина Петренко. Так что есть все предпосылки, чтобы Большой Фестиваль Италии каждый год дарил гостям незабываемую атмосферу праздника.